اتحاد الناشرين يعلن ضوابط المشاركة في معرض الخرطوم الدولي للكتاب

أعلن اتحاد الناشرين المصريين برئاسة سعيد عبده، مجموعة من الضوابط لمشاركة بخصوص تنظيم المشاركة المصرية في المعرض الذي تنطلق دورته القادمة فى الفترة من 22/10/2021 حتى 1/11/2021، في ضوء التجهيز لمعرض الخرطوم الدولي للكتاب.

وأضاف الاتحاد في بيان صحفي: «فى ضوء التنسيق المثمر والدائم مع اللجنة المنظمة لمعرض الخرطوم الدولى للكتاب لتنظيم مشاركة الناشرين المصريين بصورة تليق بمكانة مصر فى المعارض الدولية وجمهورية السودان الشقيق، فقد ورد إلينا كتاب إدارة المعرض والمتضمن ضوابط المشاركة».

ضوابط المشاركة في معرض الخرطوم

• الالتزام التام بتوجيهات إدارة المعرض.

• يمنع إدخال وعرض أي كتاب «منسوخ – مزور – إلخ..».

• على أي دار نشر أو مكتبة أو هيئة لديها توكيل من دور أخرى إحضار التوكيلات وتسليمها لإدارة المعرض على أن يكون أي توكيل خاص بمعرض الخرطوم الدولى للكتاب 2021.

• في حال نشوب أي خلاف بين أي من الناشرين أو دور النشر فيما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية أو عرض كتب دور أخرى دون أي توكيل يحال هذا الخلاف إلى الجهات المختصة فورا.

• يمنع استخدام أي مكبرات للصوت أو شاشات العرض أو المنادة أو التبشير لأي ديانة أو مذهب أو معتقد.

• على أى دار نشر أو مكتبة أو هيئة، الالتزام بالمساحة الممنوحة لها دون التعدى على أى مساحة أخرى كالممرات مثلاً أو المساحات الخالية.

• في حال عدم الالتزام بأى من البنود الواردة أعلاه ستقوم إدارة المعرض باتخاذ ما يلزم من إجراءات «إغلاق الجناح فوراً– الغرامة المالية – الحرمان من المشاركة في الدورات القادمة ».

وأعلن الاتحاد في بيان سابق أنه جرى تكليف شركة السارى الصغير، بشحن إصدارات الناشرين المصريين المشاركين فى المعرض بسعر شحن (70 جنيه مصرى) عن كل طرد صادر و(70 جنيه مصرى) عن كل طرد مرتجع شامل جميع المصاريف، على أن يتم تحصيل جنيه واحد إضافى (لتنمية موارد الاتحاد) عن كل طرد صادر تحصله شركة الشحن من الناشر.