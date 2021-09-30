ارتفاع سعر القطن إلى 5025 جنيها للقنطار في مزاد الدقهلية الثاني

ارتفع سعر قنطار القطن لأكثر من 300 جنيه في محافظة الدقهلية ،خلال المزاد الذي عُقد اليوم بمقر شركة مصر لحليج الأقطان، بعد وصول سعر القنطار في ثاني مزاد يتم عقده إلى 5025 جنيهًا، فيما وصل أعلى سعر خلال أول مزاد إلى 4705 جنيهات، ليحقق محصول القطن هذا العام أعلى سعر للقنطار في تاريخ مصر، حيث يتم بيع محصول هذا العام عن طريق المزادات المباشرة، تحت إشراف وزارة الزراعة والشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس.

وعُقد المزاد الثاني، اليوم الخميس، بشركة مصر لحليج الأقطان بالمنصورة بحضور المهندس فوزي الحضري وكيل وزارة الزراعة بالدقهلية، وموسى الجمال مشرف المنظومة، والدكتور رامي خليل رئيس القطاع الداخلي بالشركة، ومحمود عبد الحكيم مدير المنظومة بالدقهلية، وعبد الهادي عبد الرحمن، وكيل المنظومة بالدقهلية، وأماني حسن مدير حسابات المنظومة بالدقهلية.

بيع 2417 قنطارا بالمزاد

وتجمعت الشركات الراغبة في شراء الكميات المطروحة من الأقطان بمقر شركة مصر لحليج الأقطان في شارع الأتوبيس القديم بمدينة المنصورة، بعد عرض الكميات المطروحة والمفروزة ووصلت كميتها إلى 2417 قنطارا.

وانتهى المزاد إلي بيع الكميات المطروحة من الستامونى مركز بلقاس بكمية 732 قنطارا بسعر4925 جنيها للقنطار، وكمية 256 قنطارا مطروحة من شبراهور مركز السنبلاوين، بسعر 5000 جنيه للقنطار، وكمية 374 قنطارا مطروحة من حفير شهاب الدين مركز بلقاس، بجمعية أبو بكر الصديق بسعر 5010 جنيها للقنطار، كما تم بيع قطن منطقة أبو ماضي بكمية 396 قنطار بسعر 5015 جنيها للقنطار، وبيع قطن قرية النقعة بكمية 657 قنطار بسعر 5025 جنيها للقنطار.