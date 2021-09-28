القطن يحقق أعلى سعر للبيع في مزاد بالدقهلية بـ4705 جنيهات للقنطار

عقدت مديرية الزراعة بالدقهلية اليوم أول مزاد لبيع القطن هذا العام، بشركة مصر لحليج الأقطان بالمنصورة، وبحضور جميع الشركات لشراء الكميات المطروحة والمفروزة تحت إشراف وزارة الزراعة، والشركة القابضة للغزل والنسيج، ووصل فيه سعر القنطار إلى 4705 جنيهات وهو أعلى سعر لقنطار القطن في مصر حتى الآن خلال المزادات التي تم إعلانها في المحافظات، وهو ما يبشر بالخير الكبير لمزارعي القطن في نطاق محافظة الدقهلية هذا العام.

الحضري: أعلى سعر لقنطار القطن في مصر

وقال المهندس فوزي الحضري، وكيل وزارة الزراعية بالدقهلية، إن المزاد بشرى لمزارعي القطن في محافظة الدقهلية، حيث وصل سعر قنطار القطن اليوم إلى 4705 جنيهات للقنطار، وذلك لعدد 1331 كيس قطن بكمية 1628 قنطارا.

بيع 1628 قنطارا من قطن في أول مزاد

وأضاف الحضري، في تصريح صحفي، أن المزاد انتهي ببيع الكميات المطروحة من ميت سويد بعدد 898 كيسا بكمية 1118 قنطار قطن بسعر 4670 جنيها للقنطار، وكمية مطروحة من حفير شهاب الدين مركز بلقاس بعدد 433 كيس قطن، بكمية 510 قنطار بسعر 4705 جنيهات للقنطار، وهو أعلى سعر يصل إليه قنطار القطن في مصر إلى الآن، وتتوالي عمليات طرح الكميات التي جرى تجميعها في مراكز تجميع القطن في مزادات بين الشركات المتنافسة لشرائه.

وتجمع تجار القطن في شركة مصر لحليج الأقطان في شارع الأتوبيس القديم بمدينة المنصورة، بعد أن جرى فرز القطن بواسطة لجنة محايدة، وجري طرح الكميات الموجودة من القطن في مزاد علني بين الشركان المتنافسة، وتم بيع أكثر من 1628 قنطارا تم تجميعهم من ميت سويد و الإصلاح الزراعي بالحفير.

زراعة نحو 46 ألف فدان قطن في الدقهلية

وبلغت المساحات المزروعة من القطن في نطاف محافظة الدقهلية هذا العام 45 ألف و866 فدان، بتقاوي منتقاة وتحت إشراف وزارة الزراعة وذلك لضمان إنتاج وفير ومرضي للفلاح، وأيضا لضمان نمو الاقتصاد الوطني لما لمحصول القطن المصري من أهمية عالمية.