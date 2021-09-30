إصابة 17 شخصا باختناق في حريق مركب بـ«أزق سفاجا»

أصيب 17 شخصا باختناق، بينهم إصابة خطيرة، في حريق مركب بمنطقة «أزق مدينة سفاجا» بمحافظة البحرالأحمر، اليوم، إثر اندلاع النيران بالمركب أثناء صيانته، وجرى الدفع بقوات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق قبل امتداده للمراكب المجاورة واستدعاء أكثر من سيارة إسعاف لموقع الحادث لنقل المصابين إلى مستشفى سفاجا المركزى لتلقي العلاج اللازم وتم تحرير محضرا بالواقعة.

تلقت غرفة عمليات البحر الأحمر، إخطارًا يفيد باشتعال النيران في أحد المراكب تحت الصيانة بمنطقة أزق سفاجا، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحريق، وتبين إصابة 17 شخصًا باختناق، بينهم إصابة خطيرة.

مصدر طبي الإصابات تراوحت ما بين خفيفة ومتوسطة

وجرى نقل المصابين لمستشفى سفاجا المركزي لتلقي العلاج وإجراء الإسعافات الاولية لهم، وجاري تحرير محضرا بالواقعة وإخطار النيابة المختصة لمتابعة التحقيقات، فيما وصرح مصدر طبي بمستشفى سفاجا المركزي أن الإصابات عبارة عن اختناقات وتتراوح بين خفيفة ومتوسطة وخطيرة وتم إجراء الإسعافات الأولية لجميع المصابين.

وفي سياق آخر تلقت الأجهزة الأمنية بالغردقة عدة بلاغات من مواطنين مقيمين بشارع النصر الرئيسي بالغردقة، يفيد ياصطدام سيارة مسرعة يقودها سائق بسرعة جنونية بسياراتهم أسفل العمارة السكنية، ما تسبب في تلفيات بعدد من السيارات وفر هاربا.

وانتقلت قوة من ضباط مباحث قسم شرطة ثان الغردقة إلى مكان الواقعة وتم تفريغ كاميرات المراقبة وتحديد نوع السيارة المتسببة في الحادث وتبين أنها سيارة ميكروباص بيضاء اللون وجار تحديد المتسبب في الحادثة بالتنسيق مع مباحث مرور البحر الأحمر.