انطلاق حملة تبرعات المصريين بأمريكا لصالح «حياة كريمة» السبت

قال ماجد أمين، منسق ومؤسسة مجموعة «نيو إيجيبت»، إحدى المؤسسات المشاركة مع وزارة الهجرة في مبادرة «حياة كريمة»، إن المصريين بأمريكا، يعملون، منذ أكثر من شهر، لإجراء ترتيبات قبل إطلاق الموقع الرسمي الذي سيتم من خلاله استقبال التبرعات من الولايات المتحدة لصالح مشروعات تطوير القرى المستهدفة ضمن مبادرة «حياة كريمة».

أمين: مستمرون في تلقي الدعم المادي والمعنوي

وأضاف «أمين»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، اليوم الأربعاء، أن أول حملة لجمع التبرعات بالولايات المتحدة، ستنطلق في 2 أكتوبر المقبل، وذلك في صورة دعم مادي ومعنوي أو على مستوى العلاقات من المتبرعين.

أمين: سعداء بمشاركتنا في حملة التبرعات للمبادرة

وأبدى أمين، خلال مشاركته في البرنامج الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل، والمذاع على فضائية «الحياة»، عن سعادته بالمشاركة في المبادرة، قائلا: «سعداء بمشاركتنا، ضمن المصريين بالخارج، في حملة التبرعات، لصالح مبادرة «حياة كريمة»، ولأهالينا في الريف المصري».

توفير كافة المعلومات بشأن المبادرة للمتبرعين

وأوضح أن وزارة الهجرة وفرت كل المعلومات التي تهم المتبرعين حول «حياة كريمة»، وذلك بشكل إحترافي، كما تم تقديم كافة المعلومات وتيسير سبل التواصل مع الوزارة لتلقي أية معلومات جديدة بشأن المبادرة، مؤكدا«وزارة الهجرة حريصة دائما على التواصل مع المصريين بالخارج للمساهمة في مبادرة حياة كريمة».

«التبرعات خالية من الضرائب»

وقال إن الموقع الإلكتروني، الذي سيتم إطلاقه لاستقبال التبرعات، سيحتوي على أكثر من طريقة لتلقي تبرعات المصريين بالولايات المتحدة، مضيفا: «التبرعات ستكون خالية من الضرائب، والتبرع ممكن من خلال الفيزا».