ضعف المياه بـ6 مناطق في الجيزة لأعمال الصيانة

أعلنت محافظة الجيزة عن قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأعمال الصيانة الدورية لمحطة مياه أبو النمرس المرشحة، ما يستلزم توقف المروق رقم «1»، للقيام بتنفيذ أعمال العمرة السنوية.

واضافت المحافظة في بيان لها، اليوم، أن الأمر يستلزم إيقاف المروق لمدة 24 ساعة خلال الفترة من الساعة العاشرة مساء غدٍ الجمعة، حتي العاشرة من مساء يوم السبت المقبل، علمًا بأن المناطق المتأثرة بضعف المياه هي «بني يوسف – الحرانية - زاوية أبو مسلم - شبرامنت - طموه- المنوات».

ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة والانتهاء من أعمال الصيانة الدورية في أسرع وقت لعودة ضخ المياه بصورة الطبيعية للمناطق المتاثرة .

ونوهت المحافظة إلى أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي ستقوم بتوفير سيارات محمله بالمياه النقية الصالحة للشرب للتحرك في الأماكن المتأثرة، ويجري الاتصال بالخط الساخن 125 للطلبها تلبية لاحتياجات المواطنين فورا، وأهابت المحافظة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الأعمال.