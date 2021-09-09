إشارة عاجلة لأهالي المطرية بالدقهلية: قطع المياه 5 ساعات للصيانة

أعلنت رئاسة مركز ومدينة المطرية بمحافظة الدقهلية، عن ورود إشارة من منطقة مياه الشرب والصرف الصحي بالمطرية، اليوم الخميس، بأنه سيتم قطع المياه اليوم من الساعة الخامسة مساءً حتى العاشرة مساءً، وذلك بدلا من يوم السبت القادم الموافق 11 سبتمبر، وذلك لتخفيض الضغط.

صيانة خط المياه المغذي لمدينة المطرية

وأصدرت رئاسة مركز ومدينة المطرية بياناً قبل قليل، جاء فيه: «أهالي المطرية الكرام، نظراً لظروف خارجة عن الإرادة، تقرر بدء العمل في صيانة خط المياه المغذي لمدينة المطرية اليوم الخميس الموافق 9 سبتمبر 2021، بدلاً من السبت القادم، لذلك سيتم قطع المياه اليوم من الساعة 5 مساءً، حتى الساعة 10 مساءً».

وأهابت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية بجميع المواطنين قاطني المناطق والوحدات المحلية المتأثرة بانقطاع المياه، والهيئات والمصالح الحكومية والمستشفيات والمخابز، ضرورة العمل باتخاذ ما يلزم لتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترات الانقطاع لحين الانتهاء من تلك الأعمال.

ربط خطوط مياه الشرب بشارع محمد فتحي مع شارع الجمهورية

وفي سياق متصل، انتهى «صندوق تطوير العشوائيات» من أعمال ربط خطوط مياه الشرب بشارع محمد فتحي، مع شارع الجمهورية، بحي غرب المنصورة، اليوم الخميس الموافق 9/9/2021، وهو الذي تسبب في قطع المياه لمدة 9 ساعات عن بعض المناطق، وهي كل من «المشاية السفلية، وشارع الجمهورية، وشارع البشلاوي المقابل لفيلا غيث، وشارع محمود سامي»، وتخفيض ضغوط مياه الشرب بشارع جيهان بغرب المنصورة.

كما انتهت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية من تنفيذ أعمال ربط وتعديل شبكات المياه الرئيسية الخاصة بمرفق مياه «ميت فارس» قطر 400/ 800 مم، وخطوط مياه قطر 6/ 8 بوصة.