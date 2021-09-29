الهجرة توضح إجراءات القائمة المختصرة لشغل وظيفة فني إلكتروني بألمانيا

قال مصدر مسؤول بوزارة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، إن الوزارة تتابع مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) في مصر، بعد غلق باب التقدم لشغل وظيفة فني إلكترونيات بألمانيا، يوم السبت الماضي وسوف يجرى اختيار 20 فني إلكترونيات من ضمن القائمة التي تقدمت لشغل هذه الوظيفة وذلك في إطار تنفيذ الحكومة المصرية للبرنامج الإقليمي «من أجل مقاربة شاملة لحوكمة هجرة اليد العاملة وتنقل العمال في شمال أفريقيا» بالشراكة مع وزارات وجهات وطنية ودولية، والذي يهدف إلى تعزيز الهجرة النظامية وتنقل اليد العاملة بين دول المنشأ والمقصد، وفي إطار تنفيذ البرنامج لآلية تنقل للتدريب والعمل في ألمانيا، الذي تنفذه وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، جنبًا إلى جنب مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) في مصر ووكالة التوظيف الفيدرالية الألمانية (BA) وبتعاون وزارات القوي العاملة والتربية والتعليم والتعليم الفني والتعليم العالي والبحث العلمي.

ندوة للمرشحين لشغل وظيفة فني إلكترونيات في ألمانيا

وأكد المصدر، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن عدد المتقدمين لشغل هذه الوظيفة تجاوز المئات وأنه سيجرى اختيار أفضل النماذج من خلال السير الذاتية المقدمة، ووفقا لمعايير الاختيار ومزايا البرنامج وإرشادات عملية التقديم وعملية الاختيار، موضحا أن الحكومة الألمانية أعلنت من خلال الوزارة كافة الشروط والمعايير المطلوبة لشغل هذا المنصب، بالإضافة إلى الرد على كافة الأسئلة بشكل تفصيلي من خلال الندوات التعريفية التي سوف تقدم بعد اختيار القائمة المرشحة، وسيؤهل المتقدمين لشغل وظيفة فني إلكترونيات قبل السفر إلى ألمانيا ليكونوا مؤهلين للوظيفة بشكل كامل.

تخصصات فنيين الإلكترونيات المرشحين للسفر إلى ألمانيا

1. فني إلكترونيات لتكنولوجيا التشغيل.

2. فني إلكترونيات للأجهزة والأنظمة.

3. فني إلكترونيات لنظم وتكنولوجيا التشغيل الآلي.

4. فني إلكترونيات لتكنولوجيا الطاقة والبناء.

5. مُركب الأنظمة الكهربائية.