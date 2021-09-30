جمعية مسافرون تطالب برفع نسب استقبال النزلاء بالفنادق لـ100%

قال الدكتور عاطف عبد اللطيف رئيس جمعية مسافرون للسياحة والسفر، إن الحجوزات الحالية والمستقبلية تؤكد أن الحركة السياحية الوافدة لمصر ستصل إلى ذروتها خلال أجازات الكريسماس ديسمبر المقبل وأعياد رأس السنة الميلادية يناير 2022، مشددا على ضرورة قيام وزارة السياحة من الآن بالتقدم لطلب لمجلس الوزراء لرفع نسب استقبال النزلاء بالفنادق لـ100% من السعة الاستيعابية القصوى للفندق، بدلا من نسبة الـ70% المطبقة حاليًا، وذلك تخوفا من وقوع مشكلة زيادة توافد السياح مع عدم قدرة الطاقة الفندقية على استيعابهم .

«جمعية مسافرون»: تدفقات سياحية كبيرة خلال الشهور المقبلة

وأضاف «عبد اللطيف» في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن مصر على موعد مع عودة التدفقات السياحية من العديد من دول العالم خلال الشهور المقبلة، لاسيما مع قرب استئناف الحركة السياحية الوافدة من بريطانيا وإيطاليا، فضلا عن إعلان كل من ألمانيا وروسيا وأوكرانيا زيادة عدد رحلاتها إلى مصر بداية من شهر أكتوبر، وتابع: «نخشى أن تكون التدفقات السياحية خاصة الوافدة خلال الكريسماس ورأس السنة أكبر من السعة الفندقية المسموح للفنادق استقبال النزلاء بها، وهى 70% من السعة الاستيعابية القصوى للفندق خاصة أن العديد من المنشآت الفندقية مازالت مغلقة إلى الآن».

تعليمات مشددة على ضرورة التزام الفنادق بتطبيق ضوابط التشغيل

وأشار إلى ضرورة الاستعداد من الآن لاستقبال الحركة السياحية الوافدة لمصر من مختلف دول العالم، مشددًا على ضرورة التزام الفنادق بتطبيق ضوابط التشغيل فضلا عن الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بمنع انتشار فيروس كورونا،لافتا إلى الانتهاء من تطعيم كافة العاملين بالمنشآت الفندقية والسياحية بكل من البحر الأحمر وجنوب سيناء كان واحدا من أهم أسباب الانتعاشة السياحية المرتقبة خلال الشهور المقبلة.

وأعلنت روسيا رفع عدد رحلاتها إلى كل من شرم الشيخ والغردقة نحو 50 رحلة أسبوعية للمدينتين قابلة للزيادة، كما رفعت كل من ألمانيا وأوكرانيا رحلاتها لمصر بداية من شهر أكتوبر المقبل.