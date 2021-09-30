مازيراتي تشارك ضمن جناج إيطاليا في إكسبو 2020 دبي

تشارك مازيراتي، الشركة الرائدة للسيارات الفاخرة، في معرض إكسبو 2020 دبي الذي ينطلق رسمياً يوم 1 أكتوبر 2021 كجهة راعية فضية وشريك رسمي لجناح إيطاليا في الحدث العالمي، لاستعراض ما تقدمه سياراتها ذات التصاميم الأخاذة من ميزات في مجال التنقل المستدام.

وتتعاون مازيراتي مع الجناح لتمثيل إيطاليا وتسليط الضوء على تاريخها الغني أمام زوار الحدث العالمي الضخم، كما يهدف تعاونهما إلى الترويج لقيم الاستدامة في مجالي التنقل والتنمية اللذان يعدان من المواضيع المحورية في إكسبو 2020 دبي.

وتتميز مازيراتي بشغفها للابتكار وطابعها الفريد، حيث تشكّل هذه المواضيع القيم الأساسية التي يتمحور حولها الحدث الضخم، والذي تهدف الشركة من خلاله إلى تسليط الضوء على الخبرة الإيطالية الممتازة في تصميم وتصنيع السيارات.

ويستمر معرض «مازيراتي: قصة الأداء الفائق للسيارات الفاخرة» من 27 أكتوبر حتى 6 نوفمبر، حيث يتم استعراض مجسم فني خاص من تصميم مركز مازيراتي ستايل.

استعراض التقنيات المبتكرة والتصميمات الفريدة

ويعكس المجسم الفني قيم العلامة والتقدم التي أحرزته إيطاليا من خلال استخدام التقنيات المبتكرة والتصاميم الفريدة من منظور جديد، حيث سيتضمن سيارة MC20 الخارقة من مازيراتي محاطة بمجموعة من التصاميم المعدنية ثلاثية الأبعاد.

وتتنوع ألوان التصاميم بين لون الألومنيوم الطبيعي والنحاسي، وهو اللون الرئيسي لاستراتيجية Folgore الجديدة لعلامة مازيراتي لإنتاج السيارات الكهربائية، إيذاناً ببدء عصر جديد في مسيرة العلامة وتركيزها المستمر على المستقبل.

وسيقام معرضان يتناولان موضوع الاستدامة في المحركات وفي المواد المستخدمة في تطوير المركبات مثل الإيكونيل، مع عرض حي لمجسمات تستخدم المادة الملونة، في إشارة إلى التنوع الحيوي في إيطاليا.

كما يتم تسليط الضوء على القيم التي تعتمدها العلامة الإيطالية من خلال ثلاث جلسات خاصة تحت عنوان حوارات مازيراتي إكسبو الرقمية. وتركز الجلسات التي يشارك فيها متحدثون وشخصيات مؤثرة على مواضيع الجمال واللمسات البشرية وقوة الأداء.

ندوة حول التنقل المستدام

كما يضم برنامج الجلسات ندوة حول موضوع التنقل المستدام، والتي تقام يوم الأربعاء 3 نوفمبر، لمناقشة الجوانب المتعددة لمفهوم «صُنع في إيطاليا».

وتستخدم الوفود الرسمية الإيطالية خلال التنقل في إكسبو 2020 دبي سيارات كواتروبورتية من مازيراتي، والنموذج الكلاسيكي للتصميم الإيطالي الأصيل، والتي تجمع بانسجامٍ تام بين الأناقة والمزايا الرياضية.