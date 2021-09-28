«الزراعة»: الفترة بين 2010 لـ2011 شهدت ذروة تبوير والتعدي على الأراضي

استنكر الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية، موضحا أن التعديات على الأراضي الزراعية، تسببت في فقدان جزء كبير من الرقعة الزراعية، لكن في الفترة الأخيرة، بدأ الاهتمام بمنع التعديات وإزالتها في المهد، مشيرا إلى التنسيق منذ أمس، مع مديري المديريات ورفع درجة الاستعدادات القصوى لمنع أي حالة تعد على الأراضي الزراعية والتعامل معها فورًا.

تحويل المعتدين على الأراضي الزراعية للنيابة العسكرية

وأضاف «القرش»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، مع الإعلامية رشا مجدي، الذي يُعرض على شاشة «صدى البلد»، أنه حال رصد أي تعدي على الأراضي الزراعية في أي محافظة، سيتم تحويل القائمين بهذا الأمر إلى النيابة العسكرية وفقًا للقانون، فالأراضي الزراعية تُعد ثروة قومية تمس المواطن المصري، والرقعة الزراعية مهما كانت ملكية خاصة، فهي في الأساس تعتبر أمن قومي في توفير الغذاء.

بدأنا منذ 2014 الحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع التعديات

وأشار المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إلى أنه لا يتم السماح أبدًا لأي شخص بالتعدي على الأراضي الزراعية بأي شكل من الأشكال، مؤكدًا أن المساحات المهدرة تعاظمت في الفترة ما بين عام 2010 إلى 2011، كما أن الدولة المصرية بدأت منذ عام 2014 الحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع التعديات، مؤكدًا أن تلك الفترة تشهد ذروة الاستقرار في عدد التعديات ونشاطًا ملحوظًا لإزالة الموجود منها.

سننفذ تعليمات الرئيس السيسي بمنع التعدي على الأراضي

وأردف الدكتور محمد القرش، أنه سيتم تنفيذ لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بمنع أي حالة تعدٍ، وتم التنسيق مع أجهزة الحكم المحلي والأجهزة الشرطية وتحويل المسؤولين والقائمين عليها للمحاكم المختصة، مؤكدًا ان قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يفيد بأن النيابة العسكرية الجهة معنية بالنظر في مسألة التعدي، واللجوء للقانون يكون وفقًا للوائح المنظمة ، وسيتم اتخاذ إجراءات صارمة حال تبوير الأرض.

الدولة تضخ مليارات لتطوير انتاجية الأراضي القائمة

وأكد المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ان الوزارة تبذل جهودًا كبيرة لإعادة الأراضي التي تعرضت للبوار إلى الإنتاج مرة أخرى، فهناك جهود مضنية تبذل في هذا الشأن ، إذ أن الدولة المصرية تضخ المليارات لتطوير انتاجية الأراضي الزراعية القائمة بالفعل، وذلك للمحافظة على الانتاج للاجيال الحالية والقادمة، ولتأمين مصدر غذائي أمن وتوفير حياة كريمة للمواطن المصري.

القرود تنتشر في حدائق الأهرام

من ناحية أخرى، وعد الدكتور محمد القرش، باتخاذ كافة الإجراءات لمواجهة ظاهرة انتشار القرود بمنطقة حدائق الأهرام من المتابعة والتنسيق مع مسئولي حديقة الحيوان، وخلال ساعات سيتم التواصل مع المسئولين فى حدائق الحيوان لمواجهة انتشار القرود فى منطقة حدائق الأهرام.