الزراعة والطب البيطري في أسبوع: ندوات توعية وحملات على التعديات.. (إنفوجراف)

أصدَر مركز المعلومات الصوتية والمرئية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الاعلامي للوزارة، العدد الثامن من اصدار «الزراعة في كل مصر» بالإنفوجراف، يوضح الجهود والانشطة التي تقوم بها مديريات الزراعة والطب البيطري بمحافظات الجمهورية خلال الفترة من 21 وحتى 27 سبتمبر الجاري.

وفي محافظة القليوبية، نفذت مديرية الزراعة ندوتين إرشاديتين حول أهمية منظومة تحديث الري في ميت عاصم، فيما تمّ ضبط 2705 كجم لحوم ومصنعاتها فاسدة ومخلفات حيوانية، إلى جانب تحرير 9 محاضر بالمخالفات.

وأعلنت مديرية الزراعة بمحافظة المنوفية، توفير تقاوي القمح طبقا للسياسة الصنفية بجميع مراكز المحافظة للموسم 2021 -2022 عن طريق جهازي الإرشاد والتعاون، كما اصدرت أيضًا توصياتها استعدادا لموسم الشتاء لمربي ومنتجي الثروة الحيوانية والداجنة.

كما تمّ ضبط 5048 عبوة من المبيدات والمخصبات غير المسجلة بوزارة الزراعة ومنتهيه الصلاحية، وتم تحرير 8 محاضر بالإتجار في المبيدات والمخصبات الزراعية بالمخالفة، كما تمّ عقد 36 ندوة بجميع مراكز المحافظة.

وعقدت مديرية الزراعة بمحافظة الشرقية مؤتمر موسع بقرية أزولين حول تحديث الري وتأهيل المراوي الخصوصية، كما تمّ مناقشة مشاكل المزارعين، مع تنظيم قافلة بيطرية بالمجان بقرى قصاصين الشرق والمناجاة والعقايلة بمركز الحسينية.

وعقدت مديرية الزراعة بمحافظة البحيرة اجتماعا مشتركل بين الزراعة والبيئة استعدادا للقضاء على السحابة السوداء بالبحيرة وتوعية المزارعين بعدم حرق قش الأرز والمخالفات الزراعية وتعظيم الاستفادة من المخلفات، كما تم أيضا عقد اجتماع مشترك بين الزراعة والري والبنوك لتفعيل مشروع تأهيل المساقى والتحول من الري بالغمر إلى الري الحديث، كما تم التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية للحفاظ على الرقعة الزراعية.

وتواصل مديرية الزراعة بمحافظة الاسكندرية، ازالة التعديات على الأراضي الزراعية، والتصدي لها في المهد، مع شن حملات على المحلات والأسواق لردع المخالفين

وتابعت مديرية الزراعة بمحافظة دمياط موقف المجمعات الزراعية ضمن المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري -المبادرة الرئاسية حياة كريمة- حيث تم التواصل مع المزارعين وتوعيتهم بأهمية المشروع ، كما نفذت مديرية الطب البيطري بمحافظة دمياط قوافل بيطرية مجانية بكفر سعد.

ونفذت مديرية الزراعة بمحافظة مطروح، دورة تدريبية في مجال ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة، مع شن حملات التصدي وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، للحفاظ على الرقعة الزراعية.

كما تواصل مديرية الزراعة في بن سويف، إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، والتصدي لها، فيما نظمت أسوان عددًا من الندوات الإرشادية بمقر قاعة الإرشاد الزراعي بمركز «دراو» حول تأهيل الترع والمساقي والتحول من الري بالغمر إلى الري الحديث، فضلًا عن ندوة إرشادية عن إنشاء وتطوير وأهمية مراكز تجميع الألبان بمركز كوم أمبو.