متحدث الزراعة: إزالة التعديات ضرورة للحفاظ على الأمن الغذائي المصري

قال الدكتور محمد القرش، معاون وزير الزراعة والمتحدث باسم وزارة الزراعة، إن الوزارة تعمل بكل ما قوة للتواصل المستمر مع المواطنين وتقديم مختلف الخدمات لهم، وكذا الحفاظ على الرقعة الزراعية المصرية وإزالة كافة التعديات التي تحدث على الأراضي الزراعية، لأنه أمر له تأثير كبير على الأمن الغذائي المصري.

القرش: زادت نسب التعديات على الرقعة الزراعية منذ عام 2010 وحتى 2013

وأضاف «القرش»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «اليوم»، والذي تقدمه الإعلامية دينا عصمت، والمذاع على فضائية «DMC»، اليوم الأربعاء، أن الدولة كانت تحافظ على الرقعة الزراعية قبل عام 2010، ولكن ومنذ ذلك التاريخ وحتى 2013 زادت نسب أراضي الدولة المغتصبة من قبل الأهالي وحدث الكثير من التعديات على الأراضي الزراعية.

القرش: انخفضت نسب التعديات منذ عام 2014 وحتى الآن

وأوضح «القرش» أنه وصولا لعام 2014 فقد وصلت نسبة التعديات لنفس قدر نسبة الإزالات التي أقرتها الدولة، لافتا إلى أن حجم التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة قد انخفض كثيرا منذ عام 2015 وحتى 2021.

وأكد أن الوزارة لديها القدرة والصلاحية الكافية التي تدفعها للحفاظ على الرقعة الزراعية بشكل كبير، حيث أنه وأهم من إزالة التعديات هو منع حدوث التعدي من أساسه، وفي هذا الإطار، تتخذ الوزارة الإجراءات اللازمة تجاه من يتعدى على أراضي الدولة.

وأشار «القرش» إلى أنه وبالنسبة للتعديات على الأراضي الزراعية المصرية الفجة، فيجرى تحويلها إلى المحاكمة بالنيابة العسكرية، ما يعطي فرصة لمعاقبة كل من تسول له نفسه بالتعدي على أراضي الدولة.