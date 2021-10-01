خالد منصور في حوار لـ«الوطن»: أتمنى تقديم موسم ثانٍ من «الوضع مستقر»

أعرب الفنان خالد منصور، عن سعادته البالغة للنجاح الكبير الذي حققه مسلسله الجديد «الوضع مستقر»، ونجاحه في تصدر قائمة المسلسلات الأكثر مشاهدة عبر شبكة OSN.

وتمنى منصور، في حواره مع «الوطن»، أن يكون هناك موسم ثانٍ من المسلسل مثلما حدث في النسخ العالمية، إلى نص الحوار..

خالد منصور: أجرينا تغييرات في قصة النسخة المصرية

- هل أخذت وقتا للموافقة على المشاركة في مسلسل الوضع مستقر؟

موافقتي على المشاركة في المسلسل لم تتطلب وقتا طويلا، حيث إنني وافقت على الفور رفقة زميلي شادي ألفونس على العمل حيث إنني شعرت أن النسخة المصرية تفوق في عوامل نجاحها على النسختين الأسترالية والأمريكية.

- هل أجريت تعديلات على النسخة المصرية؟

النسخة المصرية شهدت تغييرات كبيرة على السيناريو المخصص للوطن العربي بعكس النسختين اللتين عرضتا في أمريكا وأستراليا، حيث قمنا بزيادة الكوميديا، وبتغييرات في أماكن التصوير الخاصة بموقع المراقبة الخاص بالسيدات وأيضا أماكن تصوير مشاهد العصابة.

- من الفنان الذي سعدت بمشاركته في العمل؟

التمثيل مع فنان كبير بحجم سيد رجب، إضافة لي، يكفي أنني أثناء عرض المسلسل كنت أتخطى مشاهدي الخاصة لكي أشاهد مشاهده بدقة متناهية.

خالد منصور: التصوير داخل سيارة صعب للغاية

- ما هي الصعوبات التي واجهتك أثناء التصوير؟

التصوير بشكل كامل داخل عربة كان مرهقا للغاية وصعبا، خاصة وأن دوره مع شادي ألفونس في العمل عبارة عن فردين حراسة يستقلان عربة من أجل المراقبة.

- هل يوجد موسم ثانٍ من العمل؟

أتمنى أن يكون هناك موسم ثانٍ من المسلسل خاصة بعد النجاح الكبير الذى كان حققه الموسم الأول.

مسلسل «الوضع مستقر» هو النسخة العربية لمسلسل No Activity والذي صدر مسبقا بنسختين أسترالية وأمريكية، ويؤدي بطولته شادي ألفونس، وخالد منصور، سيد رجب، انتصار، محمد جمعة، شيماء سيف، إنجي كيوان، وهو من معالجة درامية محمود عزت وإخراج وائل فرج، وتدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي حول فريق مراقبة من شخصين يحاولا تأمين النقطة 27، ويتلقون التعليمات من فريق المتابعة، في الوقت الذي يحاول فيه تجار مخدرات إتمام الصفقة وتسليم البضاعة من خلال حفر نفق، فتحدث خلافات كوميدية بين فريق المراقبة وتجار الحشيش وفريق المتابعة لتسير الأمور عكس المتوقع، ويبقى كل شيء على وشك الانهيار.