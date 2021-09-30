الجالية المصرية بأمريكا ونيو ايجيبت تشاركان بمؤتمر دعم حياة كريمة

أعلنت مؤسسة نيو ايجيبت الدولية بأمريكا مشاركتها في انطلاق مؤتمر دعم المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» افتراضيا، السبت المقبل الموافق 2 أكتوبر، بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة ووزارتي الهجرة وشؤون المصريين بالخارج والتخطيط ، وبمشاركة أبناء الجالية المصرية في الساحل الشرقي والغربي.

وأوضحت مؤسسة نيو ايجيبت، في بيان لها، أن المؤتمر الافتراضي سينطلق برعاية وزراء وشخصيات عامة في مجالات الرياضة والفن والإعلام وأبرزهم الفنانين أحمد حلمي ومحمد هنيدي ويسرا والإعلامي محمد شردي وكبار رجال الأعمال في أمريكا، مشيرة إلى أنه سيجرى خلال المؤتمر جمع التبرعات من المصريين في الخارج لدعم مبادرة حياة كريمة داخل مصر.

نيو ايجبت: هدفنا جمع شمل المصريين في الخارج ودعم مشروعات الدولة

وتوجهت المؤسسة بالشكر والتقدير للسفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، لدعمها الكامل للمؤتمر ولجهود المؤسسة في جمع شمل المصريين في الخارج وحثهم على دعم المشروعات القومية داخل مصر، موضحة أن المؤتمر يعتبر انطلاقة جديدة وأنه بداية لسلسلة من الفاعليات الداعمة للدولة المصرية، مشيدة بتعاون القائمين على مؤسسة حياة كريمة مع المصريين في الخارج وتيسير الإجراءات وخطوات العمل التي أثمرت عن مؤتمر ضخم يشارك به الجميع مع أجل دعم مشروعات الدولة المصرية.

ونوهت المؤسسة لأن جميع التبرعات التي ستجمع خلال المؤتمر هي معافاة تماما من أي ضرائب أو استقطاعات، وستكون بأكملها لدعم مبادرة حياة كريمة، مؤكدة أن المصريين في أمريكا على قلب رجل واحد يسيرون على خطى الرئيس السيسي ويدعمون المشروعات القومية ماديا ومعنويا، بل ويعملون على الترويج لها عالميا لتوضيح جهود الدولة المصرية في البناء والتنمية وتحقيق الأهداف الأممية ورؤية مصر 2030، معلنة الترحيب بانضمام كل النماذج المصرية من الداخل والخارج من أجل دعم مصر.

الجدير بالذكر، أن الوزيرة نبيلة مكرم سبق وأن وجهت الشكر على صفحتها لمؤسسة نيو ايجيبت كمجموعة من المصريين المخلصين بأمريكا على تكفلهم بتنفيذهم بدون مقابل الموقع الإلكتروني الخاص بالمبادرة للمصرين بالخارج وترويجهم لها وتشجيع جميع أبناء الجالية لدعمها.