وفد من جامعة «فيرجينيا تك» الأمريكية يزور جامعة أسيوط

استقبل الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، وفداً من جامعة «فيرجينيا تك»، بالولايات المتحدة الأمريكية، اليوم، ضم الدكتورة دونالد هاسبون نائب رئيس الجامعة المساعد للشئون الدولية، الدكتور خالد حسونة المدير المساعد لمبادرات الشرق الأوسط وشمال افريقيا، الدكتورة كاترين املينك نائب رئيس الجامعة المساعد لابتكارات نظم التعلم، الدكتور جيل سيبل نائب رئيس الجامعة المساعد للتعليم الجامعى وأستاذ العلوم البيولوجية، والدكتور مارى اليس باركسدالم أستاذ مساعد بكلية التربية، الدكتور محمد صيام الأستاذ المساعد فى علوم الحاسب، الأستاذ أحمد نجيب رئيس قطاع التنمية الدولية والمشاركة المجتمعية بشركة فينبي، وأميرة داوود مدير المشاريع وتطوير الأعمال بشركة فينبى .

الزيارة تهدف إلى بحث وتعميق أطر التعاون والعمل المشترك

وأعرب الدكتور طارق الجمال عن ترحيبه بوفد جامعة فيرجينيا تك في رحاب الجامعة، حيث تهدف الزيارة إلى بحث وتعميق أطر التعاون والعمل المشترك بين الجامعتين في مجال إنشاء عدداً من البرامج ذات الاهتمام المشترك بين الجامعتين لتعزيز التعلم والتطوير والبحث العلمي، لافتاً إلى أن ذلك يأتي في إطار حرص إدارة الجامعة على تكوين علاقات مشتركة مع غيرها من الجامعات والمؤسسات التعليمية على مستوى العالم وذلك لتبادل الرؤى والأفكار وبحث الخطط المستقبلية للجامعات في المجالات المختلفة بما يصب في صالح نهضة منظومة التعليم العالي الجامعي بوجه عام .

وأوضحت الدكتورة مها غانم، نائب رئيس جامعة أسيوط، أن اللقاء تضمن دراسة الخطط المستقبلية للجامعة من خلال تعاونها مع جامعة فيرجينا تك خاصة فيما يتعلق بمنظومة التدريس والتعليم ومواكبة واستيعاب التطور المستمر في العلوم الأساسية وتطبيقاتها المختلفة، هذا إلى جانب مناقشة أساليب التعاون بين الجامعتين في مجال التكنولوجيا الرقمية وعلوم الحاسب بوجه عام.

وفي ختام اللقاء، أشاد أعضاء الوفد بمكانة وسمعة جامعة أسيوط كأحد الجامعات الأم فى الصعيد والتي تعد ملاذاً للباحثين والكوادر المتميزة من شتى دول العالم، معربين عن تمنياتهم بعقد العديد من البرامج المشتركة مع جامعة أسيوط في العديد من المجالات وخاصة المتعلقة بالتدريس والتعلم والتكنولوجيا والطب، وعقب اللقاء رافقهم الدكتور طارق الجمال ونائبيه في جولة تفقدية لبعض الكليات والمراكز المختلفة بالجامعة