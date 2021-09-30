أحمد شيبة «تريند» بسبب مولودته الجديدة.. وغنائه مع وسوف إحدى أمنتياته

يعيش الفنان الشعبي أحمد شيبة أيام سعيدة، بعد أن رزقه الله بمولودته الجديدة، التي أطلق عليها اسم ملك، مُعلنًا خلال منشور له عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «الحمد لله ربنا رزقنا بملك أحمد شيبة ربما يخليها ويرزقنا برزقها».

أحمد شيبة يرزق بمولودته الجديدة

وتصدّر أحمد شيبة موقع البحث (جوجل) بعد تداول مقطع فيديو له على مواقع التواصل الاجتماعي الأيام الماضية، خلال مقابلة تلفزيونية مع الإعلامية منى الشاذلي، يتحدث به عن أحلامه وأمنياته التي تحققت والتي مازال يحلم بتحقيقها.

وأوضح «شيبة» أن أولى أُمنياته التي تحققت، رؤية صورته فى يوم من الأيام على لوحة إعلانية على المحور، وهو الأمر الذي تحقق حاليا، بعد أن أصبحت صوره ملء السمع والأبصار بالشوارع والطرقات بسبب أغنياته وحفلاته.

أحمد شيبة يتمنى الغناء مع جورج وسوف

أضاف «شيبة» خلال حديثه مع منى الشاذلي: «كنت بشوف صور الفنانين، فقولت لصاحبي محمد: هو أنا ممكن يتحط ليا صور كدة على المحور، فقالي ياعم هيتحط ليك صور كتير إن شاء الله».

أما الأمنية التي لم تتحقق حتى الآن، هي غنائه مع الفنان جورج وسوف، الذي يراه مُطربه المُفضل، حيث أوضح أنه يتمنى الغناء معه في يوما ما.

وطرح أحمد شيبة منذ أيام أغنية بعنوان «أنا مش فاضيلكم»، كانت قد تأجلت لعدة أسابيع بسبب وفاة نجل شقيقه، وهي من كلمات سامح الكومي، وألحان خالد سلطان، وتوزيع نوار البحيري، وتقول كلماتها: «أنا نازل يا بني سوقكم، أنا جاي لوحدي أسوقكم، أنا طول العمر راكب، طول عمري كبير وفوقكم».