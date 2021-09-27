الخارجية العراقية تمنح جوازات مرور للمهاجرين بين ليتوانيا وبيلاروسيا

أصدرت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الاثنين، قرارًا بمباشرة منح جوازات سفر للمهاجرين العراقيين بين دولتي ليتوانيا وبيلاروسيا، وبحسب بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية «واع».

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، أنّ الوزارة بتلك الخطوة قد استجابت لمناشدات عدد من المهاجرين العراقيين.

منح جوازات مرور للعراقيين والاطلاع على ظروف إقامتهم

وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، إلى أنّ سفارة العراق في بولندا أرسلت وفدًا قنصليًّا إلى الحدود المشتركةِ بين ليتوانيا وبيلاروسيا؛ من أجل منح جوازات المرور للمواطنين العراقيين الراغبين بالعودةِ الطوعيّة إلى البلاد، بالإضافة إلى الاطلاع على ظروف إقامة الآخرين ومعرفة متطلباتهم الإنسانيّة.

الانتخابات البرلمانية العراقية

وفي سياق آخر، أكد وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، أنّ الانتخابات البرلمانية المقبلة، تشكل مرحلة مفصلية في مستقبل سير العملية السياسية والديمقراطية في العراق.

وكانت وزارة الخارجية العراقية قد أعلنت في بيان، أوردته قناة السومرية نيوز الإخبارية، أنّ وزير الخارجية استقبل أمس، في محل إقامته في نيويورك، صوفي ويلمس، وزيرة الخارجية البلجيكية، على هامش أعمال الدورة الـ76 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

دعم الاتحاد الأوروبي للعراق

وأشاد وزير الخارجية العراقي خلال اللقاء بالدعم الذي تقدمه دول الاتحاد الأوروبي للعراق، وذلك من خلال الإعداد لإجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة في موعدها المحدد، بالإضافة إلى إرسال بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات لضمان شرعيتها وشفافيتها.

التعاون مع العراق في كافة المجالات

وأكّد أنّ الانتخابات البرلمانية هي بمثابة مرحلة مفصلية في مستقبل العملية السياسية والديمقراطية في العراق، وبحسب ما ورد في البيان فإن الوزير قد أعرب عن تطلعه لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، كما أشاد بمساهمة الشركات البلجيكية بالاستثمار في العراق وإعادة الإعمار، وكان وزير الخارجية قد دعا جميع الدول للتعاون مع العراق في كافة المجالات.