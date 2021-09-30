الصحة تعلن أسماء 270 مركز شباب لطلبة الجامعات لتلقي اللقاح دون تسجيل

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أماكن 270 مركز شباب يمكن لطلاب الجامعات والمعاهد العليا التوجه لها لتلقي لقاحات فيروس كورونا المستجد «كوفيد -19»، دون انتظار رسالة أو شرط التسجيل مسبقا قبل بدء العام الدراسي الجديد.

وأضافت وزارة الصحة والسكان، في تنويه لها، أن طلاب الجامعات والمعاهد العليا المستفيدين من تلك الخدمة يضمون أيضا طلاب الجامعات والمعاهد الخاصة والأزهرية والأهلية.

وزارة الصحة تطمئن المواطنين بشأن لقاحات كورونا

وطمأنت وزارة الصحة والسكان المواطنين بشأن لقاحات كورونا، مؤكدةً أن جميع اللقاحات آمنة وفعالة، ولا داعي للقلق أو الخوف، وفيما يتعلق بالأعراض الجانبية أشارت إلى أنها تتمثل في ارتفاع درجة الحرارة أو حمى أو احمرار موضع التطعيم ولا تستدعي القلق وتحتاج إلى يومين فقط للراحة وتزول من تلقاء نفسها.

وطالبت الوزارة المواطنين بضرورة الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية كارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي وغسل اليدين باستمرار لمدة لا تقل عن 20 ثانية بالماء والصابون وتجفيفها جيدا والبعد عن المناطق المزدحمة وعدم التكدس أو لمس أي أسطح، وفي حال أخذ اللقاح لابد من اتباع التدابير اللازمة للوقاية من الفيروس، فاللقاح لا يمنع من الإصابة بالفيروس، وإنما يخفف من حدة الأعراض ويجعلها بسيطة ومتوسطة بدلا من كونها خطيرة أو شديدة الخطورة.