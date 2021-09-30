نداء عاجل من «الصحة» لكل طلاب جامعات مصر بشأن الموجة الرابعة لكورونا

وجهت وزارة الصحة والسكان مناشدة عاجلة لكل طلاب الجامعات في مصر، وقالت الوزارة في بيان مقتضب لها، «تناشد وزارة الصحة والسكان جميع طلاب الجامعات والمعاهد العليا (الحكومية والخاصة والأزهرية والأهلية) بسرعة التسجيل على الموقع الإلكتروني لتلقي لقاح كورونا بـ1100 مركز على مستوى الجمهورية.

وتابعت الوزارة أنه يمكن التوجه إلى أقرب مركز شباب من ضمن 270 مركزا تم تجهيزها لتسجيل وتطعيم طلاب الجامعات، دون التسجيل مسبقًا، وذلك قبل بدء العام الدراسي الجديد حفاظًا على صحة وسلامة الطلاب.

خطوات تسجيل لقاح كورونا لطلاب الجامعات

وأضافت الوزارة يمكن التسجيل على موقع لقاح كورونا التابع لوزارة الصحة والسكان، واستعرضت الوزارة خطوات التسجيل لطلاب الجامعات، والتي جاءت على النحو التالي:

- الدخول على موقع تسجيل لقاح كورونا من هنا

- اختيار الفئة المستهدفة

- وفقا للوزارة تم تخصيص خانة لطلاب الجامعات حتى تتمكن الوزارة من إرسال رسالة عاجلة لهم في خلال 24 ساعة

- ادخال البيانات المطلوبة وهي الاسم الرباعي والرقم القومي والصورة الشخصية

- ثم ادخال رقم الهاتف المحمول وتقوم الوزارة بإرسال رسالة لتتحقق

- وبعد ذلك يتم استكمال البيانات والتي تتضمن الموافقة على شروط تلقي اللقاح، وكذلك اختيار مكان التطعيم

المنحنى الوبائي لفيروس كورونا

وأعلنت وزارة الصحة والسكان وفقا لتقارير رسمية صادرة عنها خاصة بمستجدات فيروس كورونا عن ارتفاع معدلات الشفاء من فيروس كورونا داخل مستشفيات العزل الصحي، وبالتزامن مع الموجة الرابعة لفيروس كورونا، أكدت الوزارة رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى على مستوى محافظات الجمهورية لمتابعة الموقف الوبائي للفيروس لحظة بلحظة واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من الفيروس وغيره من الأمراض المعدية الأخرى.