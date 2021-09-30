«الصحة» تكشف تفاصيل أول شحنة للقاح فايزر فى مصر

تستقبل وزارة الصحة والسكان، بعد قليل، أول شحنة من لقاح فايزر في مصر تقدر بمليون ونصف جرعة، وقالت الوزارة من المتوقع وصول الشحنة بمطار القاهرة بعد قليل على أن يتم تخزين اللقاح بها بعد تحليله من هيئة الدواء المصرية في ثلاجات خاصة باللقاح وتصل إلى61 ثلاجة تم أرسالها من اليونسيف نظرًا لأن لقاح فايزر يتطلب درجة حرارة معينة على عكس اللقاحات الأخرى والتي يتم تخزينها في درجة حرارة الثلاجة العادية وهى من 2 لـ8 درجة.

لقاح فايزر في مصر

واستعرضت وزارة الصحة والسكان، معلومات عن لقاح فايزر في مصر، وقالت زايد، إن لقاح فايزر عبارة عن جرعتين، يفصل بينهما 21 يوما، وتصل درجة فعاليته إلى 95% بعد الثانية.

وأضافت وزيرة الصحة، أنه وفقا لبيان الشركة المنتجة، فإن اللقاح يمكن إعطائه للأطفال من 12 إلى 18 عاما، مؤكدة أن آمن وأثبت فعالية ضد متحورات فيروس كورونا المستجد.

وأشارت الوزارة، إلى أنه من المتوقع استقبال دفعة جديدة من لقاحات كورونا، مثل «مودرنا» خلال الأيام القليلة القادمة، ويأتي ذلك فى إطار حرص الدولة المصرية على تنوع مصادر لقاحات كورونا، خاصة في الدول التي وضعت مجموعة من القيود والاشتراطات لدخولها ومنها لقاح معين.

ودعت الوزارة، المواطنين مجددًا ضرورة التسابق من أجل الحصول على لقاح كورونا للمساهمة في الحد من انتشار العدوي والسيطرة على الفيروس والانتهاء من تطعيم 40% من المواطنين بنهاية العام الجاري.

وفي سياق متصل كشفت تقارير وزارة الصحة والسكان عن ارتفاع معدلات الشفاء من فيروس كورونا داخل مستشفيات العزل الصحي على مستوى محافظات الجمهورية.

ووأكدت الوزارة على استمرار رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى على مستوى محافظات الجمهورية لمتابعة الموقف الوبائي لحظة بلحظة واتخاذ الإجراءات اللازمة للوقاية من الفيروس وغيره من الأمراض المعدية.