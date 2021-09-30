تعرف على شروط التقدم لوظائف منظمة الصحة العالمية في مصر

أعلنت منظمة الصحة العالمية عبر صفحتها الرسمية على موقع «linkedin» عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف للعمل داخل المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية بالشرق المتوسط ومقرها مصر، مشيرة إلى ضرورة توافر شروط ومؤهلات بعينها فيمن يتقدم للحصول على الوظيفة.

ويستعرض موقع «الوطن» على النحو التالي شروط وتفاصيل الوظائف الشاغرة التي أعلنت عنها الصحة العالمية، استمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها الجريدة لقرائها على مدار الساعة.

وظيفة مسؤول تكنولوجيا المعلومات

ووفقا لما أعلن عنه الموقع فإن الراتب الذي يتقاضاه الموظف راتب أساسي سنوي يبدأ من 462.732 جنيهًا مصريًا «تخضع لخصم إلزامي لمساهمات المعاشات التقاعدية والتأمين الصحي، حسب الاقتضاء»، وأن المؤهلات المطلوبة هي:

- أن يملك المتقدم شهادة جامعية في الإلكترونيات أو هندسة الاتصالات أو العلوم ذات الصلة.

- الحصول على شهادة CCNA وشهادة ITIL.

- خبرة لا تقل عن عام واحد في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات السلكية واللاسلكية بما في ذلك على وجه التحديد الخبرة في إدارة وصيانة خدمات التعاون.

- خبرة عملية في إدارة الشبكة الصوتية بما في ذلك Cisco Call Manager وأجهزة التوجيه CISCO.

- خبرة عملية في مشاريع واسعة النطاق تغطي تحليل وتصميم وتكوين أنظمة الاتصالات.

- معرفة ممتازة بحلول المهاتفة عبر بروتوكول الإنترنت.

- معرفة ممتازة في شبكات الصوت والبيانات المتقاربة.

- معرفة متخصصة / شهادة في توجيه CISCO.

- معرفة ممتازة بتكوين نقطة نهاية مؤتمر الفيديو وتطبيقات التعاون.

- مهارات جيدة جدًا في تنسيق الاجتماعات الافتراضية.

- أخر موعد للتقديم 11 أكتوبر المقبل الساعة 10:59 مساءً، على أن يتم التقدم للوظيفة من هنــا.

وظيفة موظف تقني

كما نشرت الصحة العالمية عبر صفحتها حاجتها لوظيفة موظف تقني للعمل في مقر المنظمة في مصر بشروط ومؤهلات هي:

- شهادة جامعية من المستوى الأول في الطب أو العلوم الصحية ذات الصلة أو العلوم الاجتماعية أو التعليم / تعليم الكبار أو أي مجال آخر متعلق بهذا المنصب.

- درجة جامعية متقدمة (ماجستير أو أعلى) في علوم الصدمات أو العلوم الصحية ذات الصلة.

- العمل بروح الفريق الواحد احترام وتعزيز الفروق الفردية والثقافية .

- استخدام المهارات اللغوية.

- معرفة ممتازة باللغة الإنجليزية.

- معرفة اللغة العربية.

يتقاضى الموظف راتب أساسي سنوي يبدأ من 805 48 دولارًا أمريكيًا «مع مراعاة الاستقطاعات الإلزامية لاشتراكات المعاشات التقاعدية والتأمين الصحي، حسب الاقتضاء».

- يحصل الموظف على 30 يومًا من الإجازة السنوية، وبدلات أفراد الأسرة المعالين، وإجازة زيارة الوطن، ومنحة تعليم للأطفال المعالين.

- سنتين خبرة مهنية على الأقل في إدارة المشروعات وتوثيق المتطلبات ورؤيتها تتحول إلى مخرجات ناجحة.

- خبرة في تصميم وإجراء مراجعات الأدبيات وجمع البيانات النوعية والكمية وتحليلها.

- خبرة في تطبيق نهج إدارة المشروعات الرشيقة.

- التعرض الدولي في مجال الصحة العامة.

- امتلاك مهارات مشاركة الأعمال / العميل والقدرة على إقامة علاقات عمل فعالة مع خبراء الموضوع، وإجراء المقابلات، وقيادة مجموعات التركيز.

- مهارات تحليلية ذات قدرة مثبتة على جمع المعلومات وتوحيدها بسرعة من مصادر متعددة.

- الموعد النهائي للتقديم للوظيفة 20 أكتوبر في تمام الساعة 10:59 من هنـــا.

وظيفة فني صيانة

ونوهت المنظمة أن الهدف من وظيفة فني صيانة، هو متابعة التشغيل الناجح للمعدات ذات الصلة مثل أبراج التبريد ومضخات التبريد والتكييف وتشغيل وصيانة وحدات مناولة الهواء، وملفات المروحة وشبكات توزيع الهواء في RO 3 ومتابعة منطقة وقوف السيارات وإجراء شطف وتطهير خزانات المياه والتأكد من المخزون الآمن لخزان المياه على أساس يومي والتشغيل الأمثل لمضخات المياه، بشروط هي:

- إتمام التعليم الثانوي مع استكماله بالتدريب في مجال ذي صلة

- خبرة لا تقل عن سنتين في صيانة وتشغيل الأنظمة الميكانيكية وأنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء.

- لدية معرفة جيدة بأعمال التكييف، التشغيل والتركيب والصيانة، معرفة جيدة بأعمال السباكة، ومعرفة جيدة بأنظمة مكافحة الحريق.

- استخدام المهارات اللغوية، معرفة باللغة العربية، وللمبتدئين معرفة اللغة الإنجليزية.

- يتقاضى الموظف راتب أساسي سنوي يبدأ من 151،956 جنيهًا مصريًا «مع مراعاة الخصومات الإلزامية لمساهمات المعاشات التقاعدية والتأمين الصحي، حسب الاقتضاء» و30 يومًا من الإجازة السنوية.

- ينتهي التقديم للوظيفة في 14 أكتوبر 2021 في تمام الساعة 3:29 صباحا من هنـــا.

وظيفة مسؤول التقييم الإقليمي

أما عن وظيفة مسؤول التقييم الإقليمي، فهناك عدد من الشروط والمؤهلات فهي:

- شهادة جامعية متقدمة في الصحة العامة أو العلوم الاجتماعية أو الطبيعية أو التنمية الدولية أو علم الأوبئة أو الاقتصاد.

- 7 سنوات على الأقل من الخبرة المهنية والتقدمية مع التعرض الدولي في: «أ» تخطيط وإجراء وإدارة التقييمات ذات الأساليب المختلطة و / أو التقييمات و / أو مراجعات البرامج والموضوعات الموضوعية والسياسات والمشاريع والمبادرات الأخرى عالية المصداقية والفائدة، «ب» إدارة فرق التقييم الخارجية في إجراء هذه التقييمات؛ «ج» إدارة عملية ضمان المشاركة الإيجابية والبناءة لأصحاب المصلحة في التقييمات وقبولهم لها؛ «د» الاضطلاع بإدارة المعرفة لضمان نشرها واستيعابها.

- خبرة في العمل مع منظمة الصحة العالمية على المستوى القطري أو الإقليمي، أو في وكالة أخرى في منظومة الأمم المتحدة.

- احترام وتعزيز الفروق الفردية والثقافية.

- استخدام المهارات اللغوية، معرفة الخبراء باللغة الإنجليزية، معرفة متوسطة بالفرنسية، ومعرفة متوسطة باللغة العربية.

- الموعد النهائي للتقديم للوظيفة في 18 أكتوبر من هنــــا.