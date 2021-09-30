الصحة: باسبور إلكتروني للكشف عن المتهربين من لقاح كورونا

أعلنت وزارة الصحة والسكان تدشين تطبيق «الباسبور الصحي Egypt Health Passport»، وقالت الوزارة إن التطبيق سيكون بمثابة جواز سفر صحي إلكتروني لاستخدامه في المطارات وذلك لضبط المتهربين من لقاح كورونا، وأشارت الوزارة فى تقرير رسمي لها إلى أن التطبيق يعمل على إظهار موقف التطعيم عن طريق ثلاث أنواع.

ثلاثة ألوان لتحديد موقف الشخص من لقاح كورونا

وأضافت الوزارة، أن اللون الأحمر يشير إلى أن الشخص لم يحصل على لقاح كورونا، وفيما يتعلق باللون الأصفر يدل على أن الشخص حصل على جرعة واحدة من اللقاح فقط، واللون الأخضر يدل على أن الشخص حاصل على الجرعتين.

وأكدت الوزارة، أن هذا التطبيق يمكن الاستعانة به في الأماكن المختلفة التي تتطلب التعرف على موقف الأشخاص من تلقي اللقاح، وقالت الوزارة هذه الخطوة جاءت من أجل توثيق شهادات الحاصلين على شهادات تلقي لقاح كورنا.

وأوضحت الوزارة أن الباسبور الصحي سيكون له بديل آخر وهو النسخة الورقية منه، وهى الشهادات مؤمنة للحاصلين على لقاح كورونا ولا يمكن تزويرها أو غشها نظرا لوجود «السريال نمبر»، كما أنها تحمل QR كود به موعد التطعيم واسم اللقاح للتأكد أن الورقة أصلية.

المنحنى الوبائي لفيروس كورونا فى مصر

وفي سياق متصل ناشدت وزارة الصحة والسكان المواطنين بضرورة التسجيل على موقع لقاح كورونا للمساهمة فى الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس والانتهاء من تطعيم 40% من المواطنين لمواجهة الموجة الرابعة لفيروس كورونا.

وكشفت تقارير وزارة الصحة والسكان ارتفاع معدلات الشفاء من فيروس كورونا إلى 82% خاصة بعد تسجيل الوزارة أمس خروج 809 متعافي من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 256467 حتى اليوم.