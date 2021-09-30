عالم أزهري: الزواج حرام شرعا لغير القادرين على تحمل المسؤولية

قال الشيخ هاني تمام، العالم الأزهري، إن هناك بعض الأشخاص غير قادرين على تحمل المسؤولية و ليس لديهم القدرة المادية والنفسية، وكل من يساعد هذا الشخص على الزواج يصبح ظالمًا لأنه سيتسبب في ظلم، مؤكدا أن الزواج في هذه الحالة يكون حرام شرعا لعدم استطاعته على تلبية مطالب الزواج، ولابد من فهم أبعاده قبل الدخول فيه، متابعا: «مينفعش نقول هنجوز الولد، وربنا هيهديه بعد الجواز».

رأي الفقهاء الأربعة في الوضوء بعد أكل لحم الإبل

من جهته أضاف «تمام» خلال تقديمه في برنامج «لعلهم يفقهون »، والمذاع على فضائية «DMC»، اليوم الخميس، أن مذهب الإمام أبو حنيفة ومالك والشافعي قالوا بحسب مذاهبهم أن تناول اللحم أثناء الوضوء لا ينقضه، مبينًا أن النبي محمد له حديث يشرح فيه أنه يجب ترك الوضوء مما مسته النار، أي أن أكل الطعام الذي تم استخدام النار لصنعه لا يجب بعده الوضوء، أما الإمام أحمد بن حنبل رأي أن أكل طعام مثل الإبل ينقض الوضوء.

علة الوضوء بعد أكل لحم الإبل

وأشار العالم الأزهري، إلى أن الوضوء بعد أكل لحم الإبل أمر تعبدي، وليس أمرًا معقولا، لافتا إلى ضرورة بحث العلماء عن علة في هذا الأمر، مبينا أن بعض العلماء أوضحوا أن لحم الإبل يوجد به شحم ودهون كثيرًا، لذا يجب الوضوء من أجل إسباغ الوضوء قبل الصلاة.