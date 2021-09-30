أتوبيسات حملة «معا نطمئن سجل الآن» تجوب شوارع دمياط

شهد الدكتور السيد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة بمحافظة دمياط، اليوم الخميس، استمرار فعاليات حملة «معا نطمئن.. سجل الآن»، برفقته وفد من مكتب مساعد وزير الصحة للإعلام والتوعية، برئاسة الدكتور خالد مجاهد، والدكتور أحمد عريف، مدير عام الإعلام والتعليم والاتصال الصحي بمديرية الشئون الصحية بدمياط، لتشجيع المواطنين على التسجيل وسرعة تلقي لقاح كورونا في نفس اليوم، وللتأكد من انتظام عمل فرق الحملة، والالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء التسجيل والتطعيم، والتأكد من سرعة إنهاء كافة الإجراءات بسهولة، تيسيراً على المواطنين، وذلك بمكان تواجد الباصات الخاصة بتسجيل المواطنين، والتي تجوب الميادين والشوارع الرئيسية بمحافظة دمياط.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بمحافظة دمياط أن حملة «معاً نطمئن.. سجل الآن» تتضمن 8 قوافل طبية، موزعة على مدن دمياط، ودمياط الجديدة، والزرقا، وفارسكور، وكفر سعد، وكفر البطيخ، حيث يتم تحويل المواطنين ممن تم تسجيلهم إلى مراكز الشباب، وفقاً للمنظومة المُعلن عنها بالجدول المنشور، وذلك لتحقيق المستهدف وتطعيم أكبر عدد من المواطنين.

وأضاف «عبد الجواد» أن فرق التواصل المجتمعي بالمديرية، التي تضمنت 25 عضواً من الإدارة العامة للإعلام والتواصل المجتمعي بوزارة الصحة والسكان، و25 عضو آخرين من إدارة الإعلام والتعليم والاتصال الصحي بمديرية الصحة بالمحافظة، تقوم بحملات التوعية والتثقيف الصحي للمواطنين، والتأكيد على أهمية تلقي اللقاح لحماية أنفسهم وذويهم والمجتمع من خطر الإصابة بفيروس كورونا، والرد على جميع استفسارات المواطنين وتساؤلاتهم حول اللقاحات، بالإضافة إلى المشاركة في عملية تسجيل المواطنين على الموقع الإلكتروني.

وأشار وكيل الوزارة أنه تم تخصيص مراكز الشباب وتجهيزها بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة، لتلقي المواطنين اللقاح في نفس اليوم فور التسجيل بالحملة وذلك لمنع التزاحم بمراكز تلقي اللقاح ، مشيراً إلى أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بصحة وسلامة المواطنين، ولا تدخر أي جهد أو مال من أجل الحفاظ علي صحة وسلامة أبناء الوطن، مضيفاً أن وزارة الصحة قامت بتخصيص الموقع الإلكترونى من هنا، لتسجيل بيانات المواطنين، لتلقي لقاح فيروس كورونا المستجد كوفيد19