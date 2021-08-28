محافظة دمياط النموذج الأول لتصنيف مناطق التطوير العمراني

وقع الاختيار على دمياط لتكون المحافظة الأولى في تطبيق معايير ومؤشرات تصنيف مناطق التطوير العمراني، لما تتميز به مدنها من التنوع جغرافيا.

جاء ذلك اليوم بعد انتهاء أعمال الحصر التي يزاولها فريق من صندوق التنمية الحضرية، ضمن مشروع «التطوير الحضري التشاركي على مستوى المدينة» الذي ينفذ بالشراكة بين صندوق التنمية الحضرية وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية - مكتب مصر، فعلى مدار 10 أيام، باشر فريق من صندوق التنمية الحضرية التابع لمجلس الوزراء أعمال الحصر العمراني والاجتماعي وحصر المشكلات والمقومات لمدينتي دمياط وكفر سعد والتي تمثل المرحلة الثانية من دراسة «تصنيف مناطق التطوير العمراني لمحافظة دمياط» وقد شملت المرحلة الأولى مدينتي رأس البر وعزبة البرج.

وجاء اختيار محافظة دمياط لتكون المحافظة الأولى لتطبيق معايير ومؤشرات التصنيف نظرا لما تتميز به مدنها من التنوع جغرافيا وعمرانيا واقتصاديا والذي يُتيح تجربة كل المعايير بصورة تسمح بتعميمها على باقي محافظات الجمهورية قريبا.

ويتم خلال الدراسة تطبيق قائمة من معايير ومؤشرات تصنيف مناطق التطوير العمراني باستخدام نظم المعلومات الجغرافية واعتمادا على التكنولوجيا الرقمية باستخدام أجهزة التابلت بهدف إعداد قواعد بيانات متكاملة للمدينة يتم من خلالها توجيه استثمارات التنمية الحضرية المتكاملة طبقا لأولويات المدينة وما تستهدفه رؤية مصر 2030.