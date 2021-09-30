«السياحة»: دعم القيادة السياسية للقطاع أدى لعبور جائحة كورونا بأمان

قالت الدكتورة سها بهجت، المتحدث باسم وزارة السياحة، إن جائحة فيروس كورونا أثرت وبشدة على القطاع السياحي في مصر وغيرها من الدول، وهو ما وعت إليه القيادة السياسية والوزارة، حيث قامت بوضع إجراءات وضوابط ملزمة تسمح باستئناف عمل القطاع، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لعدم تفشي فيروس كورونا.

مبادرة «خليك في مكانك وإحنا هنروحلك»

وأضافت «بهجت»، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج «اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية دينا عصمت، على فضائية «DMC»، اليوم الخميس، أن الدولة أطلقت مبادرة «خليك في مكانك وأحنا هنروحلك»، واعتمدت فيها على بث مباشر لزيارات افتراضية بالمناطق السياحية المصرية، ولاقت استحسان نسبة كبيرة من المواطنين حول العالم وكان لها تأثير إيجابي كبير في دعم قطاع السياحة.

مبادرات قطاع السياحة لعبور أزمة كورونا

وأوضحت أن القيادة السياسية، قد أعطت القطاع الكثير من الامتيازات، مثل دعم العمالة التي تأثرت بشكل كبير، وهي أحد القرارات التي ساعدت العاملين بالقطاع السياحي في إعطاء الرواتب الأساسية للعاملين لحين انجلاء الأزمة.

وأكدت بهجت، أن الدولة أيضا قامت بإرجاء المديونيات الخاصة على القطاع الخاص السياحي، وإلغاء الفائدة على الديون السابقة، كما وفرت قروض البنك المركزي، بدعمه لـ3 مليارات جنيه، لتطوير البنية التحتية ودفع رواتب العاملين بالقطاع.

الدولة طبقت الإجراءات الاحترازية بكل صرامة

وأشارت إلى أن الدولة طبقت بكل صرامة إجراءات احترازية للحفاظ على العمالة وضمان سلامة القادمين، لافتة إلى أنه وفي بداية قرارات الفتح، فقد تم الفتح للسياحة الداخلية بنسب إشغال وصلت لـ25%، وزادت فيما تلى الافتتاح لنسبة 50%، وفي شهر يوليو تم عودة السياحة الخارجية لمصر بنسبة وصلت لـ50%، «التزمنا بتلك النسبة مع استحداث شهادة خاصة بالسلامة الصحية لضمان أعلى جودة في تقديم الخدمة للسائحين».

وتابعت: «وزارة الصحة مهتمة بتطعيم أكبر فئة من العاملين بالقطاع السياحي، ضد فيروس كورونا، وتم الانتهاء من تلقيح العاملين بالقطاع في محافظة جنوب سيناء والبحر الأحمر، وتدريجيا سيتم الانتهاء من كافة العاملين بالقطاع السياحي، ومصر حاليا سمعتها السياحية والأمنية خارجيا متميزة، وكل التقارير إيجابية بشهادة المؤسسات، ونتوقع زيادة في نسب السائحين الفترة المقبلة».