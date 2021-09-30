السياحة: استثناء الديسكو والملاهي من مواعيد الغلق الشتوية

قال علي حسن، مدير عام الرقابة والتفتيش على المنشآت والمطاعم السياحية بوزارة السياحة والآثار، إن مواعيد غلق الملاهي الليلية «مسارح المنوعات» وصالات الديسكو وفقا للتوقيت الشتوي الذي سيبدأ العمل به بداية من مننتصف الليل، وستكون في الثالثة فجرا وهو نفس موعد إغلاقها خلال فصل الصيف.

وأضاف حسن، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن السبب الرئيسي لعدم تعديل موعد الأغلاق الخاص بالديسكوهات والملاهي الليلية، هي أن عملها يبدأ في الليل بعكس المطاعم التي يبدأ عملها خلال ساعات النهار.

وأشار حسن، إلى أن الملاهي الليلية مستثناة بقرار وزاري من مواعيد الغلق العادية للمحلات التجارية والمطاعم، التي ستغلق أبوابها يومي الخميس والجمعة بدءا من الـ11 مساء، وفي الأيام العادية من السبت للأربعاء في الـ10 مساء.

تطبيق مواعيد الإغلاق وفقا للتوقيت الشتوي بداية من غدا

تابع مدير عام الرقابة والتفتيش على المنشآت والمطاعم، أن مواعيد إغلاق المطاعم والمنشآت السياحية بداية من غدًا الجمعة ووفقًا لمواعيد التوقيت الشتوي ستكون في الثانية عشر صباحًا مع مد ساعة إضافية يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع، وفي أيام الإجازات الرسمية.

وأشار حسن، إلى أن غرفة المنشآت والمطاعم السياحية كانت قد تقدمت بطلب لمد تلك المواعيد لساعتين أضافيتين إلا انه لم يتم الموافقة على هذا الطلب حتى الآن.

تكثيف اللجان التفتيشية على المطاعم والمنشآت السياحية

وأوضح مدير عام الرقابة والتفتيش على المنشآت والمطاعم، أنه تزامنًا مع الموجة الرابعة لفيروس كورونا ومع الارتفاع النسبى في أعداد الإصابات بالفيروس، كثفت لجان وزارة السياحة والآثار جولاتها التفتيشية المفاجئة على المنشآت والمطاعم السياحية للتأكد من التزامها بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بمنع انتشار فيروس كورونا.

ولفتت حسن، إلى غالبية المنشآت ملتزمة بتطبيق تلك الإجراءات بشكل دقيق، مؤكدًا أن المنشآت التي تخالف تلك الإجراءات يتم تحرير محضر لها وتحويله إلى الجهات المختصة مع توقيع غرامة مالية على المنشأة المخالفة وإصدار قرار إداري بإغلاقها.

وأكد مدير عام الرقابة والتفتيش على المنشآت والمطاعم السياحية بوزارة السياحة والآثار، أن جميع العاملين بالمطاعم والمنشآت السياحية بالغردقة وشرم الشيخ ومرسى علم، حصلوا على جرعتي التطعيم ضد فيروس كورونا.

وأشار حسن، إلى أنه لم ينته حتى الآن تطعيم العاملون بمطاعم القاهرة الكبرى من الحصول على التطعيم، متابعًا أن حصول العاملون على التطعيم هام جدًا لحمايتهم وحماية رواد المطاعم والمنشآت السياحية.