وزير السياحة يناقش آخر استعدادات احتفالية الأقصر وطريق الكباش

عقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، اجتماعين اليوم الأربعاء، مع الشركة المنفذة لاحتفالية الأقصر، واللجنة الأثرية المعنية بمشروع الكشف عن طريق المواكب المعروف باسم «طريق الكباش»، الذي يربط بين معابد الأقصر والكرنك، تمهيداً للاحتفالية الكبرى التي ستقام خلال الأشهر القليلة المقبلة للترويج لمحافظة الأقصر.

حضر الاجتماع الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للاثار، ومساعدو الوزير للشؤون الهندسية والفنية، ومستشار الوزير للعرض المتحفي، ورئيس قطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار، ورئيس الإدارة المركزية لمركز تسجيل الآثار، ومعاون الوزير للعرض المتحفي، ومدير عام إدارة تطوير المواقع الأثرية والمتاحف، وممثلو وأعضاء الشركة المنفذة للاحتفالية.

صور نادرة تعرض تاريخ معابد الكرنك والأقصر وطريق الكباش

وخلال الاجتماع، جرى استعراض مجموعة من الصور النادرة من القرن الـ19، تروي تاريخ معابد الكرنك والأقصر وطريق المواكب الذي يربط بين المعابد، وأهم الاكتشافات الأثرية، وصور ومناظر للأعياد والاحتفالات التي كانت تقام في العصور القديمة، وذلك تنفيذا للمعرض الذي سيقام في أماكن محددة على هذا الطريق.

تزيين شوارع وميادين وأسواق الأقصر

وخلال الاجتماع مع الشركة المنفذة لاحتفالية الأقصر، جرى استعراض ومناقشة الديكورات والعناصر الفنية والمواد الدعائية التي ستستخدم لتزيين الشوارع والميادين والأسواق بالأقصر، وكذلك تصميمات الملابس والأزياء التي سيرتديها المشاركون في الاحتفالية والموسيقى المصاحبة.