التنمية المحلية: بدء العمل بالمواعيد الشتوية لغلق المحلات مساء اليوم

أكد الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، أن العمل بالمواعيد الشتوية لغلق وفتح المحلات والمولات التجارية والمطاعم والمقاهي والورش، بدءًا من اليوم، ووفقا للمادة السادسة من القرار الوزاري رقم 456 لسنة 2020

نستهدف ضبط العمل وترشيد الاستهلاك

وأوضح «قاسم»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية دينا عصمت، والمذاع على فضائية «DMC»، اليوم الخميس، أن قرار تحديد مواعيد فتح وغلق الأنشطة المختلفة، من المحلات والمقاهي والورش والمطاعم، يهدف إلى ضبط العمل وترشيد الاستهلاك في الوقود، والسماح لهيئات وشركات النظافة بالعمل لإزالة المخلفات وتنظيف الشوارع والميادين أولاً بأول، مع عدم إزعاج المواطنين وعدم الضغط على المرافق.

«الدليفري هيشتغل 24 ساعة»

وأضاف أنه سيتم إغلاق المحلات غدا بداية من الساعة 11 مساء، نظرا لأن غدا الجمعة إجازة أسبوعية، لافتا إلى أنه وبالنسبة للمحال الموجودة بالمولات فستفتح أبوابها من الساعة 5 صباحا حتى 12 مساء، ويزيد العمل ساعة أيام الإجازات الرسمية والأعياد، «الدليفري هيشتغل 24 ساعة».

وأكد أنه وبالنسبة للورش المتواجدة بالمناطق السكنية فستعمل بداية من الساعة 8 صباحا حتى 6 مساءً، ماعدا الورش على الطرق السريعة المتواجدة بمحطات الوقود، فقد تم استثنائهم من مواعيد الإغلاق نظرا للخدمة السريعة والعاجلة التي تقدمها للمواطنين.

التنبيه على المخالفين قبل الغلق

وأكد أن الوزارة سوف تتابع آليات التنفيذ في المراكز والمدن، بالتنسيق مع مديريات الأمن على مستوى المحافظات، مشيرا إلى التنبيه على المخالفين أول مرة، وفي حال العودة للمخالفة مرة أخرى، سيتم الإغلاق لمدة أسبوعين، وصولا للمرة الرابعة التي سيتم فيها سحب الترخيص.