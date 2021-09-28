التنمية المحلية: غلق 27 ألف سنتر تعليمي قبل بدء الدراسة

أعلن الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، عن غلق 27 ألف سنتر تعليمي قبل بدء الدراسة، مشيرا إلى أن مواعيد فتح المولات والمحال التجارية، عدا البقالة والصيدليات والمخابز، في الشتاء، ستكون في السابعة صباحا، على أن تُغلق في العاشرة، وتكون في الحادية عشرة في أيام نهاية الأسبوع، مع استمرار خدمة توصيل الطلبات للمطاعم طوال اليوم، لافتا إلى أن الورش تعمل من الثامنة صباحا حتى السادسة مساء، عدا الورش الموجودة على الطرق الرئيسية.

إغلاق أكثر من 126 ألف محل مخالف لمواعيد الإغلاق

وأضاف «قاسم»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على فضائية «الحياة» اليوم، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، أن الفتح المتأخر في الورش يفيد عمال النظافة للعمل قبل فتح الورش، مشيرا إلى أن عدد المحال التي تم غلقها للمخالفة، وصل عددها إلى أكثر من 126 ألف محل، وتم إغلاق 96 ألف كافتيريا، وغلق 27 ألف سنتر تعليمي، وسط استعداد للعاد الدراسي الحالي من قبل وزارة التنمية المحلية لمتابعة حركة السناتر لتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

الدولة تنفذ الحملة رقم 18 لإزالة التعديات على الأراضي

وأوضح المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أنه في يوم 13 سبتمبر الجاري تم تنفيذ الحملة رقم 18 لإزالة التعديات على أراضي الدولة وتستمر لمدة 3 شهور وتم استرداد أكثر من مليون متر مربع، واسترداد مساحات أراضي زراعية في المحافظات بمساحة 580 قطعة تمثل 14 ألف فدان حتى مساء أمس 27 سبتمبر من خلال تدخل قوات إنفاذ القانون، لافتا إلى أن نسبة الأراضي الزراعية المتعدى عليها وصلت إلى نحو 2.8 مليون فدان وتم استرداد 2.4 مليون فدان.

النيابة العسكرية في انتظار المتعنتين في التصالح

وأكد المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أن الدولة تعمل على استرداد الأراضي المتعدى عليها من قبل بعض المواطنين، مبينا أن الأشخاص الذين يرفضون تقنين الأوضاع يتم تحويلهم إلى النيابة العسكرية لأنهم اعتدوا على الحق العام وحق الشعب.