السفارة الأمريكية ترحب بوصول 1.6 مليون جرعة من لقاح فايزر لمصر

رحبت القائمة بأعمال السفيرالأمريكي في القاهرة نيكول شامبين ومساعد وزير الصحة الدكتور محمد حساني بوصول الشحنة الأولى من لقاحات كورونا من شركة فايزر إلى القاهرة.

تبرع مباشر من الولايات المتحدة لمصر

وتُعد الشحنة التي تبلغ 1.6 مليون جرعة من لقاح فايزر تبرعا مباشرا من الولايات المتحدة إلى مصر من خلال مبادرة كوفاكس حيث ستساعد هذه اللقاحات في حماية المصريين من الكورونا ومنع انتشار سلالات جديدة خطيرة من الفيروس.

وأثناء مراسم وصول الشحنة التي حضرها أيضًا الشركاء من شركة فايزر ومنظمة الصحة العالمية واليونيسيف، صرحت القائمة بأعمال السفير الأمريكي نيكول شامبين قائلة: «يسعدني أن أرحب بوصول شحنة اللقاحات، وهي تبرع مباشر يقدر بـ 1.6 مليون جرعة من لقاح فايزر من شعب الولايات المتحدة إلى الشعب المصري.. تعمل حكوماتنا وشعبنا جنبًا إلى جنب، كل يوم، لمكافحة فيروس كورونا، ففي بداية انتشار الوباء، أرسلت مصر إمدادات طبية إلى الولايات المتحدة، وفي أغسطس 2020، أرسلت الولايات المتحدة 250 جهاز تنفس صناعي إلى مصر، ويأتي التبرع باللقاحات تأكيداً على التزامنا المستمر بدعم مصر خلال هذه الأزمة الصحية العالمية».

الصحة العالمية تشيد بالمساهمة السخية

وصرحت الدكتورة نعيمة القصير، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، «تشيد منظمة الصحة العالمية بالمساهمة السخية وفي الوقت المناسب التي قدمتها الحكومة الأمريكية والشعب الأمريكي لدعم مصر في معركتها ضد كوفيد-19، هذه المساهمة تجعل مصر أكثر تقدمًا نحو تطعيم 40% من سكانها بحلول نهاية عام 2021 كما هو مستهدف من قبل منظمة الصحة العالمية، ونؤكد أنه لا يمكن لأي دولة أن تشق طريقها للخروج من هذا الوباء بمعزل عن بقية العالم، عندما نتحد معًا لإنهاء عدم المساواة في توزيع اللقاحات، سنكون قادرين على وقف الوباء ووقف انتقال العدوى وإنقاذ الأرواح والتغلب على الاضطرابات الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عنه».

اليونسيف تعرب عن امتنانها للدعم المستمر

وصرّح ممثل اليونيسف في مصر جيريمي هوبكنز قائلاً «تعرب اليونيسف عن امتنانها لحكومة وشعب الولايات المتحدة لدعمهم المستمر للاستجابة لفيروس كورونا وتوفير اللقاحات المنقذة للحياة في مصر، هذا الدعم بالغ الأهمية ويأتي في وقت حاسم. يسر اليونيسف أن تدعم وزارة الصحة والسكان المصرية في تطوير سلسلة التبريد الفائق اللازمة لضمان حفظ اللقاحات وتوزيعها، كما أود أن أعرب عن امتناننا للشركاء والجهات المانحة من خلال COVAX الذين جعلوا ذلك ممكنًا، بحيث يمكن تخزين المزيد من اللقاحات في درجات حرارة منخفضة للغاية مع الحفاظ على فعاليتها لحماية الشعب المصري من COVID-19»

50 مليون دولار لدعم استجابة مصر للفيروس

وتتعاون الولايات المتحدة مع مصر في مكافحة الوباء بشكل واسع النطاق، فقد قدمت الحكومة الأمريكية، من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، أكثر من 50 مليون دولار لدعم استجابة مصر لفيروس كورونا بما ساعد على توفير خدمات الدعم الصحي والاقتصادي الضرورية لما يقرب من 18 مليون شخص. كما اعمل برامج الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية على تدريب العاملين في مجال الرعاية الصحية، وتحسين تتبع الجائحة والاستجابة لها، وتقديم المساعدة الغذائية للأسر المتضررة من الوباء، ودعم الشركات الصغيرة.

مليار دولار استثمارات لتحسين صحة المصريين

ويأتي هذا الدعم كإضافة إلى أكثر من مليار دولار من استثمارات الحكومة الأمريكية على مدار الأربعين عامًا الماضية لتحسين صحة جميع المصريين، كما يأتي تسليم شحنة اللقاح اليوم في أعقاب تقديم ما يقرب من 4.7 مليون جرعة لقاح كورونا تبرعت بها الولايات المتحدة والدول الشريكة بالفعل لمصر من خلال مبادرة كوفاكس، وبذلك وصل إجمالي التبرعات حتى الآن إلى أكثر من 6 ملايين جرعة.

وسيجري إرسال جرعات فايزر بسرعة، إلى مرافق وزارة الصحة والسكان في القاهرة وبورسعيد والدقهلية والبحيرة والأقصر وأسيوط، وسيجري تخزينها في معدات التخزين فائقة البرودة التي تمولها اليونيسف، إن الشراكة بين الولايات المتحدة ومصر تنقذ الأرواح وتساعد مصر على التحرك نحو التعافي الاقتصادي.

وكما قال الرئيس بايدن: «منذ بداية رئاستي، كنا واضحين أننا بحاجة إلى مهاجمة هذا الفيروس على مستوى العالم أيضًا، وهذا الأمر يتعلق بمسؤوليتنا، فواجبنا الإنساني إنقاذ أكبر عدد ممكن من الأرواح، وهذه مسؤوليتنا تجاه قيمنا، وسنساعد في إخراج العالم من هذا الوباء، والعمل جنبًا إلى جنب مع شركائنا العالميين.

وقدمت الولايات المتحدة أكثر من 110 ملايين لقاح كورونا في جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى مئات الملايين سيتم تقديمها قريبا.