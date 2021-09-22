الحكومة: سنوفر لقاح فايزر في المحافظات.. ونستطيع تخزين 4.3 مليون جرعة

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، قدرة مصر على استقبال وتخزين نحو 4.3 مليون جرعة من لقاح فايزر، الذي يتطلب مواصفات خاصة لتخزينه، أبرزها درجة حرارة شديدة الانخفاض.

وزيرة الصحة: سنوفر لقاح فايزر في المحافظات

وتحدّثت وزيرة الصحة والسكان، في الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء المنعقد برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قبل قليل، عن تجهيزات الوزارة لاستقبال جرعات لقاح فايزر، موضحة أنّه سيتم توفيره في عدد من المحافظات.

الصحة: نستطيع تخزين نحو 4.3 مليون جرعة من لقاح فايزر

وقالت الوزيرة، في عرضها على رئيس الوزراء، إنّ إجمالي السعة التخزينية للقاح فايزر بمصر حاليا بلغ 4.366 مليون سعة تخزينية، وجرى توزيع نحو 600 ثلاجة ذات مواصفات خاصة لاستقبال لقاح فايزر، والتوسع في تجهيزات استقبال اللقاحات.

وأشارت وزيرة الصحة والسكان، إلى أنّه من المُخطط الإفراج عن لقاح كورونا المُصنع محليا في مصر «سينوفاك – فاكسيرا» بعد غد بإجمالي 1.9 مليون جرعة من هذا اللقاح.

وتحدثت زايد خلال الاجتماع، عن موقف توريد لقاحات متعددة، ومنها ساينوفارم، وساينوفاك، وسبوتنيك، واسترازينيكا، وجونسون آند جونسون، موضحة أنّ إجمالي جرعات هذه اللقاحات بلغ 33,678 مليون جرعة.

وأبرزت «زايد»، خلال مشاركتها في اجتماع مجلس الوزراء، تصريحات تيدروس أدهنوم جيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، والتي قال فيها إنّ مصر من أوائل الدول العاملة على تعدد مصادر اللقاحات في مصر، للوصول لأكبر قدر من تغطية اللقاحات، مقارنة بباقي دول القارة السمراء.

واستعرضت وزيرة الصحة والسكان، أيضا، تطورات الحملات التي تعمل عليها الحكومة لتطعيم الموظفين بالجهاز الإداري للدولة ضد «كوفيد -19»، وتطورات تطعيم العاملين في القطاع التعليمي، سواء العاملين بقطاع التعليم ما قبل الجامعي أو التعليم الجامعي.