انقطاع الكهرباء عن 9 مناطق بمدينة المنيا السبت.. تعرف عليها

أعلنت هندسة كهرباء مدينة المنيا، اليوم الخميس، عن انقطاع التيار الكهربائي، يوم السبت المقبل، الموافق 2 أكتوبر 2021، خلال الفترة من الثامنة صباحاً وحتى الواحدة ظهراً، عن عدة مناطق في مدينة المنيا، نظراً لقيام الشركة بأعمال الصيانة الدورية المتبعة.

مناطق انقطاع الكهرباء في مدينة المنيا

وتضمن بيان هندسة كهرباء المنيا أسماء 9 مناطق سيتم قطع الكهرباء عنها يوم السبت المقبل، وهي:

• مرفق الإسعاف بجوار فندق لوتس

• برج نقابة المعلمين بجوار الهلال الأحمر

• برج سافواي بميدان المحطة

• برج محمد فتحي بميدان المحطة

• مركز القلب

• محطة وقود الطاقة أمام الكوبري العلوي

• أبراج الميهوب شارع طه حسين

• ورشة السكة الحديد شارع المحطة

• المنطقة الأزهرية وما حولها.

حملة لصيانة 100 كشاف وعمود إنارة بالمنيا

وأجرى قسم الإنارة، التابع للوحدة المحلية بمدينة المنيا، في وقت سابق، حملة لصيانة 100 كشاف وعمود إنارة وصيانة خليتين كهرباء، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، وتجنباً للحوادث والجرائم.

كما واصل قسم الإنارة بقرية «طوخ الخيل» جهوده لرفع كفاءة منظومة الإنارة بالقرية، حيث تم صيانة وإصلاح عدة كشافات على الطريق الصحراوي الغربي، للحد من مخاطر الحوادث ليلاً.

محافظ المنيا يوجه برفع حالة الطوارئ لمواجهة تقلبات الطقس

ووجه اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية بجميع المراكز بنطاق المحافظة، برفع درجة الاستعداد وسرعة التنسيق مع مديرية الموارد المائية والري بالمحافظة، لمواجهة أية أزمات ناتجة عن تقلبات الطقس خلال فصل الشتاء، بالإضافة لقيام الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالمتابعة المستمرة واللحظية لمخرات السيول (طبيعية / صناعية)، والعمل على تطهير مجراها وإزالة أية عوائق موجودة بها لضمان سريان المياه من بدايتها وبمسارها حتى مكان الصرف النهائي، مع ايجاد البديل للغير صالحة وضرورة تقوية الجسور الضعيفة، وذلك ضمن خطة المحافظة لاتخاذ كافة التدابير اللازمة والاستعداد لمواجهة أى ظروف طارئة تؤدي لحدوث كوارث طبيعية.