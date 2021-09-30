الزمالك يتعادل سلبيا أمام بيراميدز وديا.. وشيكابالا يخطف الأنظار

حسم التعادل السلبي نتيجة المباراة الودية بين الزمالك وبيراميدز، التي جمعت الفريقين اليوم على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي بالتجمع الخامس.

شهدت المباراة استحواذا متبادلا بين الفريقين في منطقة وسط الملعب، دون خطورة على كلا المرميين بإستثناء تسديدة أحمد فتحي في الشوط الأول التي تصدى لها محمد عواد حارس مرمى الزمالك ببراعة، وفي الشوط الثاني أهدر البديل عمر السعيد فرصة خطيرة بعدما تلقى تمريرة قصيرة من عبد الله جمعة داخل منطقة الجزاء، سددها بقدمه اليسرى بجوار المرمى.

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