عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، ويقدمه الإعلاميان حسام حداد وجومانا ماهر، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «المجمعات الصناعية.. خطة الدولة لتحقيق التنمية الشاملة في المحافظات».

وتسابق الدولة المصرية الزمن للانتهاء من المجمعات الصناعية الجديدة والتي تنتشر في 12 محافظة بـ4317 وحدة صناعية كاملة التجهيز والترخيص للمستثمرين.

عوائد وفوائد ضخمة تعود على الاقتصاد المصري من مشروعات إنشاء المصانع الجديدة، أوضح التقرير أنّ أهمها توفير 43 ألف فرصة عمل جديدة للشباب باستثمارات قدرها 5 مليارات جنيه، ما يسهم في خفض البطالة وإتاحة وتوفير منتجات جديدة لسوق الداخلي وتقليل الاعتماد على المنتجات المستوردة وتقليل الضغط على العملة الصعبة.

وتسهم المجمعات الصناعية الجديدة في توطين الصناعات الصغيرة والمتوسطة في قطاعات اقتصادية مختلفة وتنتشر في محافظات الغربية والبحيرة والإسكندرية والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط والبحر الأحمر وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان بعدد من المجالات على رأسها المفروشات والملابس الجاهزة والصناعات البلاستيكية والغذائية والهندسية والكيماوية البسيطة ومواد البناء وعدد آخر من القطاعات التي تسعى الحكومة لزيادة إنتاجها في السوق المحلي وتوجيه الفائض نحو التصدير وتقليص وارداتها بهدف توفير العملة الصعبة.

ويعكس توزيع المجمعات الصناعية الجديدة في المحافظات سياسة الدولة لتحقيق تنمية شاملة للمحافظات الفقيرة من خلال مشروعات إنتاجية جديدة، تسهم في إتاحة منتجات جديدة للأسواق عبر هذه المجمعات، خاصة أنّ العدد الأكبر من المجمعات في صعيد مصر يبلغ 9 مجمعات.