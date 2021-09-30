غياب الفنانين عن حفل ختام مهرجان الإسكندرية السينمائي

تغيب الفنانون عن حضور حفل ختام الدورة السابعة والثلاثين من مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، برئاسة الناقد الأمير أباظة، والمقامة حاليا داخل أحد الفنادق الكبري بالإسكندرية.

وتغيبت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، وأنابت الدكتور خالد عبدالجليل مستشار الوزارة لشؤون السينما بالحضور، كما تغيب اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، وأناب سكرتير المحافظة بالحضور.

واقتصر الحضور على الفنانة هند عاكف، وعثمان محمد علي، والمخرج هاني لاشين، والمخرج محمد عبدالعزيز، وخالد عبدالجليل، والمخرج السوري باسل الخطيب.

ويشهد حفل الختام تكريم الفنان السوري دريد لحام الذي لم يتمكن من حضور حفل الافتتاح، لتقرر إدارة المهرجان تأجيل تكريمه إلي حفل الختام.

تفاصيل انطلاق الدورة الـ37 من مهرجان الإسكندرية السينمائي

وانطلقت، مساء السبت الماضي، فعاليات الدورة 37 من مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، والتي تحمل اسم المخرج علي بدرخان، بحضور الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية وعدد من الفنانين، وذلك تحت شعار «سينما من أجل الحياة».

وكرمت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط فى دورته 37، عددا من المبدعين في عالم الفن من بينهم الفنان خالد الصاوي، والمخرج عمر عبدالعزيز، ومدير التصوير طارق التلمساني، والفنانة سلوى خطاب، والناقدة خيرية البشلاوي، إضافة إلى الكاتبة الراحلة كوثر هيكل.

وتستمر فعاليات الدورة 37 من المهرجان والتي تحمل اسم المخرج الكبير على بدرخان تحت شعار «السينما من أجل الحياة»، حتى 30 سبتمبر الجاري.