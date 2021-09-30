ضبط 10 آلاف قرص مخدر بحوزة أحد الأشخاص في الجيزة

رصدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة بمديرية أمن الجيزة، قيام عامل له معلومات جنائية ومقيم بدائرة قسم شرطة المنيرة الغربية، بالإتجار في الأقراص المخدرة مُتخذاً من دائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية مُتجري ومتعاطي المواد المخدرة.

عقب تقنين الإجراءات، جرى استهدافه وأمكن ضبطه وبحوزته (10 آلاف قرص مخدر - مبلغ مالي - هاتف محمول)، وبمواجهته اعترف بحيازته للأقراص المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالي من متحصلات البيع والهواتف للاتصال بعملائه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.