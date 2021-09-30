بالأسماء.. إصابة 9 أشخاص في انقلاب سيارة بالبحيرة

أصيب 9 أشخاص بجروح وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة أجرة محملة بالركاب «ميكروباص»، على طريق «إدكو - دمنهور»، أمام قرية 6 بنطاق مركز إدكو، تم نقل المصابين إلى المستشفى لعمل الإسعافات والفحوصات الطبية اللازمة، وتم تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمتابعة التحقيقات.

إخطار مديرية أمن البحيرة بالحادث

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطاراً من مركز شرطة ادكو، يفيد استقبال المستشفى 9 أشخاص مصابين بجروح وكدمات بأنحاء الجسم، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بقرية 6، التابعة لذات المركز، وجرى تحرير المحضر اللازم.

تحديد هوية المصابين

بالانتقال والفحص تبين إصابة كل من:

- إسلام رمضان شحاتة، 26سنة، مقيم منشية المغازي المحمودية، مصاباً باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بالجسم

- محمد عطية محمود سالم، 25 سنة، مصاباً بكدمات متفرقة بالجسم

- محمود محمد الصافي، 22 سنة، مصاباً بكدمات متفرقة بالجسم وجرح بفروة الرأس

- علاء الدين علاء مصطفى، 17 سنة، مصاباً بكدمات متفرقة بالجسم

- أحمد حسن عبد الحليم حسن، 17 سنة، مصاباً بجرح باليد اليسرى وكدمات متفرقة بالجسم

- محمد سعيد عبد النبي، 13 سنة، مصاباً بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم

- محمد سعد أبو النجا، 15 سنة، مصاباً بجرح رضي بفروة الرأس وكدمات متفرقة بالجسم

- محمود صبري فتحي، 18 سنة، مصاباً بكدمات متفرقة بالجسم

- محمد عيد جابر، 15 سنة، مصاباً باشتباه كسر باليد اليمنى وكدمات متفرقة بالجسم

نقل المصابين إلى المستشفى

وجرى نقل المصابين، وجميعهم يقيمون بناحية المحمودية، إلى مستشفى إدكو لإجراء الإسعافات والفحوصات الطبية اللازمة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمتابعة التحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية.