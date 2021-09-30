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«المدارس اليابانية» تكشف عن مواعيد الحضور والانصراف في العام الدراسي الجديد

كتب:

كريم روماني
08:35 م | الخميس 30 سبتمبر 2021
تدريب معلمي المدارس المصرية اليابانية

تدريب معلمي المدارس المصرية اليابانية

كشفت وحدة المدارس المصرية اليابانية التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن مواعيد الحضور والانصراف للطلاب في العام الدراسي الجديد 2021-2022، مؤكدة أنه جرى الانتهاء من كافة الاستعدادات المتعلقة ببدء الدراسة، كما تطبق كافة الإجراءات الاحترازية المشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، والحفاظ على سلامة الطلاب والمعلمين.

مواعيد الحضور والانصراف بالمدارس المصرية اليابانية

وأضافت في بيان لها، أن الحضور يبدأ من 7:45 صباحًا لكل المراحل، والانصراف لمرحلة رياض الأطفال الساعة 3 ظهرًا، مؤكدة أن الانصراف للمرحلة الابتدائية الساعة 3:20  ظهرًا.

«المدارس اليابانية» تكشف عن تفاصيل تطبيق أنشطة التوكاتسو

وأوضحت وحدة المدارس المصرية اليابانية أنها حريصة على تطبيق أنشطة التوكاتسو لتنمية الروح والعقل والجسد والمقصود بالعقل الجانب الأكاديمي، ليس مجرد أنشطة يمارسها الطلاب لهدف سلوكي فقط لكنها أيضا أنشطة تشكل شخصية وعقل الطفل ليصبح مواطن نافع لنفسه ولوطنه.

وتابعت أن أنشطة التوكاتسو تساعد في الآتي:

- أن يكون التلميذ قادرًا على إيجاد حل للمشكلات والتحديات في حياته الفردية والجماعية وفي علاقاته الإنسانية.

- تعمل على فهم التلاميذ مفهوم الأنشطة الجماعية المختلفة، بالتعاون مع الآخرين ومعرفتهم كيفية التصرف.

- أن يكون قادرًا على المناقشة لإيجاد الحلول والسعي، لتشكيل توافق الآراء ليتمكن من إتخاذ القرارات.

- تعميق طريقة تفكير الطفل حول طريقة حياته الخاصة.

- يحقق ذاته بتحمل المسؤولية، والتعبير عن رأيه.

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