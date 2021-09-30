«المدارس اليابانية» تكشف عن مواعيد الحضور والانصراف في العام الدراسي الجديد
كتب:
كريم روماني
08:35 م | الخميس 30 سبتمبر 2021
تدريب معلمي المدارس المصرية اليابانية
كشفت وحدة المدارس المصرية اليابانية التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن مواعيد الحضور والانصراف للطلاب في العام الدراسي الجديد 2021-2022، مؤكدة أنه جرى الانتهاء من كافة الاستعدادات المتعلقة ببدء الدراسة، كما تطبق كافة الإجراءات الاحترازية المشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، والحفاظ على سلامة الطلاب والمعلمين.
مواعيد الحضور والانصراف بالمدارس المصرية اليابانية
وأضافت في بيان لها، أن الحضور يبدأ من 7:45 صباحًا لكل المراحل، والانصراف لمرحلة رياض الأطفال الساعة 3 ظهرًا، مؤكدة أن الانصراف للمرحلة الابتدائية الساعة 3:20 ظهرًا.
«المدارس اليابانية» تكشف عن تفاصيل تطبيق أنشطة التوكاتسو
وأوضحت وحدة المدارس المصرية اليابانية أنها حريصة على تطبيق أنشطة التوكاتسو لتنمية الروح والعقل والجسد والمقصود بالعقل الجانب الأكاديمي، ليس مجرد أنشطة يمارسها الطلاب لهدف سلوكي فقط لكنها أيضا أنشطة تشكل شخصية وعقل الطفل ليصبح مواطن نافع لنفسه ولوطنه.
وتابعت أن أنشطة التوكاتسو تساعد في الآتي:
- أن يكون التلميذ قادرًا على إيجاد حل للمشكلات والتحديات في حياته الفردية والجماعية وفي علاقاته الإنسانية.
- تعمل على فهم التلاميذ مفهوم الأنشطة الجماعية المختلفة، بالتعاون مع الآخرين ومعرفتهم كيفية التصرف.
- أن يكون قادرًا على المناقشة لإيجاد الحلول والسعي، لتشكيل توافق الآراء ليتمكن من إتخاذ القرارات.
- تعميق طريقة تفكير الطفل حول طريقة حياته الخاصة.
- يحقق ذاته بتحمل المسؤولية، والتعبير عن رأيه.