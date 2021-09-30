عاجل.. التعليم تعلن حالات غلق المدارس في العام الدراسي الجديد 2021-2022

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن حالات غلق المدارس في العام الدراسي الجديد2021-2022، مؤكدة أنه تم التنبيه على جميع المدارس بضرورة تكثيف الإجراءات الاحترازية المشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد كاستمرار أعمال التقيم والتطهير لجميع المنشآت التعليمية وإلزام الطلاب بإرتداء الكمامة الطبية.

حالات غلق المدارس طبقاً لما أعلنته وزارة التربية والتعليم في بيان عاجل لها:

- يتم غلق الفصل لمدة 28 يوماً في حال حدوث أكثر من حالة مصابة بفيروس كورونا ومؤكدة من نفس الفصل.

-يتم غلق المدرسة لمدة 28 يوماً في حالة غلق أكثر من فصل في المدرسة خلال أسبوعين نظراً لظهور حالات إصابة بفيروس كورونا.

-يتم غلق مجمع المدارس لمدة 28 يوماً في حالة غلق مدرسة متواجدة بمجمع مدارس وظهور حالات أخرى مصابة بفيروس كوروة في عدة مدارس بنفس المجمع.

-يتم غلق المدارس في القرية أو المدرينة عند فرض حجر صحي على القرية أو المدينة.

-يتم غلق مدارس المحافظة كاملة لمدة 28 يوماً في حالة صدور توصيات من لجنة إدارة الأزمات بعد متابعة الوضع الوبائي.

«التعليم»:غلق المدارس في العام الدراسي الجديد قائم على تقييم المخاطر

وأضافت الوزارة أن القواعد المنظمة لحالات العزل المنزلي، تتمثل في قيام الطبيب المعالج بوصف العلاج وشرحه للمريض، وتقوم الممرضة بإستكمال البيانات المتاحة بكارت المتابعة المنزلي وإرساله لمكتب مدير عيادة التأمين أو مدير المستشفى، ثم يتم إسرال الكارت لمدير الإدارة الصحية والتأكد من إدخال بيانات الحالة على البرنامج الإلكتروني المخصص لذلك، فضلاً عن تسليم الطالب المريض نسخة من إرشـادات العزل المنزلي ونسخة من علامات تطور الأعراض المرضية.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن قرار إغلاق المدارس بشكل تام أو جزئي أو إعادة فتحها يجب أن يكون مستنداً لنهج قائم على تقييم المخاطر، وضرورة تقييم لفوائد والمخاطر التي يحتمل أن ينطوي عليها فتح المدارس بالنسبة للأطفال والموظفين، مشددة على ضرورة تخصيص غرفة عزل مؤقتة عند الاشتباه في أحد الحالات بين الطلاب أو المدرسين، ويراعى تطهير الأيدي وإرتداء الكمامات لجميع المتواجدين بتلك الغرفة.