مجلس جامعة بنها يناقش استعدادات العام الدراسي الجديد

عقدت جامعة بنها أول مجلس تنفيذي برئاسة الدكتور جمال سوسة، بعد صدور قرار جمهوري بتعيينه رئيسا لجامعة بنها خلفا للدكتور جمال السعيد الذي جري تعيينه عضوا بمجلس النواب.

ناقش مجلس جامعة بنها عددا من الموضوعات الخاصة بحملات تطعيم الطلاب ضد فيروس كورونا المستجد واستعدادات العام الدراسي الجديد كما تم تكريم مدير الأمن الإداري السابق على جهوده في خدمة الجامعة.

استعدادات العام الدراسي الجديد

وقال الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها الجديد إنه يتابع عن كثب الانتهاء من كافة الترتيبات الخاصة ببدء العام الدراسي الجديد مع تجهيز المدرجات وقاعات المحاضرات والمعامل بالكليات ومتابعة النظافة الدورية داخل الحرم الجامعي.

وشدد رئيس الجامعة على ضرورة الانتهاء من أعمال التطعيم ضد فيروس كورونا وتحقيق المستهدف بنسبة 70%، واتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية المتبعة من قبل وتشغيل بوابات التعقيم وتوفير الكواشف الحرارية بكل الكليات، والاعتماد على المقررات الإلكترونية بالمنصة التعليمية بالجامعة، إلى جانب تفعيل خطة الأنشطة الطلابية وتوسيع قاعدة المشاركة في تلك الأنشطة بين الطلاب.

الانتهاء من تطعيم 20 ألف طالب بلقاح فيروس كورونا

واستعرض مجلس جامعة بنها نتائج حملة «نحو حرم جامعي آمن»، التي اطلقتها الجامعة لتطعيم منسوبي الجامعة ضد فيروس كورونا قبل بدء الدراسة، حيث شدد رئيس الجامعة على ضرورة تطعيم كافة المنتسبين للجامعة سواء طلاب أو أعضاء هيئة التدريس أو العاملين مشيرا إلى تطعيم 20 ألف طالب على مستوى الجامعة، معلنا زيادة عدد النقاط الخاصة بالتطعيم بالتنسيق مع مديرية الشئون الصحية بالقليوبية ويمكن للطالب التسجيل في أي مكان والحصول على التطعيم من خلال المراكز المتنقلة.

تهنئة العمداء الجدد

وهنأ الدكتور جمال سوسة الدكتور صبحي غنيم رئيس جامعة المنوفية الأسبق على تجديد عضويته بمجلس جامعة بنها والدكتور محمد جمال الدين الأشهب لتوليه عمادة كلية الطب البشري والدكتور كرم عبد الغني لتوليه عمادة كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي والدكتور عبد المؤمن شمس الدين القرنفيلي لتجديد عمادة كلية الفنون التطبيقية.

كما تقدم بالشكر والامتنان إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي على ثقته الغالية فى شخصه والمهندس مصطفى مدبولي رئيس الوزراء والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مشيرا إلى سعيه لتحقيق رؤية ورسالة الجامعة التي تتوافق مع رؤية مصر 2030 وتتطلب من الجميع استشعار حس المسؤولية تجاه الوطن والعمل كفريق واحد.

وكرم مجلس الجامعة العميد وائل مكي مدير عام الأمن الإداري بالجامعة تقديرا لجهوده المبذولة خلال فترة عمله السابقة، فيما أعرب «مكي»، عن شكره وتقديره لرئيس الجامعة والنواب وعمداء الكليات وأعضاء مجلس الجامعة مؤكدا أنه سيظل يعتز بخدمته في جامعة بنها متمنيا المزيد من التقدم والرقي للجامعة.