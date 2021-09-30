الذهب يعوض خسائره ويحقق مكاسبا من 12 إلى 16 جنيها في الجرام

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا، خلال تعاملات اليوم الخميس، ليُسجل مكاسبا يومية تتراوح ما بين 12 و16 جنيها، ليعاود المعدن الأصفر الصعود مرة أخرى معوضا جزءا من خسائره، التي تعرض لها خلال الأيام الماضية.

وفي هذا التقرير ترصد «الوطن» التطور في أسعار الذهب ومتوسط أسعار الجرام اليوم الخميس.

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 مكاسبا بنحو 16 جنيها، ليرتفع عند مستوى 889.10 جنيها للجرام الواحد، مقارنة بـ872.39 جنيها في التعاملات السابقة.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 21، مكاسبا بنحو 14.62 جنيه، ليرتفع عند مستوى 777.98 جنيها للجرام الواحد مقارنة مع 763.36 جنيه في تعاملات يوم أمس الأربعاء.

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم

وبلغت مكاسب جرام الذهب عيار 18 نحو 12.53 جنيها، ليرتفع عند مستوى 666.83 جنيها للجرام الواحد مقارنة مع 654.30 جنيها.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وعن سعر الجنيه الذهب، فقد ارتفع إلى 6,224 جنيه خلال تعاملات اليوم الخميس.

وكانت أسعار الذهب قد شهدت تراجعات حادة، خلال الأيام القليلة الماضية، وهو ما آثار الكثير من التساؤلات حول شراء الذهب والاستثمار به في الوقت الحالي.

وسجلت أسعار الذهب، خسائرا منذ نهاية أغسطس الماضي، لتتراجع أسعار جرام الذهب عيار 21، الأكثر انتشارا في السوق المحلية، من 792 جنيها للجرام لتصل إلى 763 جنيها بنهاية سبتمبر الجاري، فاقدا بذلك 29 جنيها من قيمته، أي ما يعادل 1.49 دولار أمريكي.

ويظل الذهب الطريقة المثلى لحفظ الأموال، خاصة للبسطاء من الناس، حتى بعد أن ازدادت أسعاره بشكل كبير خلال أزمة كورونا، التي شهدت عمليات الإغلاق وتراجع كبير بالبورصات العالمية.

وتشير التوقعات إلى ارتفاع أسعار الذهب في الربع الأخير من العام الجاري، وهو شيء اعتدنا على حدوثه كل عام، بسبب قيام بعض الدول بشراء الذهب مثل الصين وروسيا وانتهاء الحسابات السنوية للشركات والبورصات؛ ما يساهم في حدوث رواج لشراء الذهب، كما أن أحد الأسباب الرئيسية في تحديد أسعار الذهب هي ارتفاع معدل التضخم مثلما حدث في فترة الإغلاق بسبب فيروس كورونا.