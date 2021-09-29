أسعار الذهب ترتفع 3 جنيهات خلال بداية تعاملات اليوم بعد انخفاضه أمس 13 جنيها

سجلت أسعار الذهب، أمس، انخفاضا بقيمة 13 جنيها، لكنها سرعان ما عادت مرة أخرى للارتفاع خلال تعاملات اليوم بقيمة 3 جنيهات للجرام الواحد.

أسعار الذهب في محلات الصاغة بدون مصنعية

وسجل أسعار الذهب عيار 24 في مصر، اليوم الأربعاء، ارتفاعا بقيمة 3 جنيهات حيث سجل، نحو 874 جنيها للبيع، مقابل 871 جنيها خلال تعاملات أمس، وعيار 21 نحو 765 جنيهًا، وبلغ عيار 18 نحو 765 جنيهًا، فيما بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 6,120 جنيه، بدلا من 6,096 جنيهًا، وذلك في محال الصاغة.

أسعار الذهب العالمية

وسجلت أسعار الذهب العالمية، ارتفاعا أيضًا، بقيمة 4 جنيهات للجرام، ليباع عيار 24 بسعر 880 جنيها بدلا من 876 جنيه، فيما بيع عيار 21 بنحو 770.39 جنيه، وسجل عيار 18 سعر 660.33 جنيه، وبيعت الأوقية بسعر 1,743 دولار.

وانخفضت أسعار الذهب بقيمة 7 جنيهات لعيار 24، خلال نهاية تعاملات أمس 28 سبتمبر 2021، وذلك بعد أن انخفضت خلال منتصف التعاملات بقيمة 6 جنيهات، ليصل إجمالي انخفاضات أمس إلى 13 جنيها، وفق محلات الصاغة.

ومن جانبه، قال المهندس هاني جيد رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية، إن أسعار الذهب لا يتم تحديدها دون الرجوع للأسواق العالمية وبورصات الذهب العالمية، حيث ترتبط الأسعار في مصر ارتباطا كليا وجزئيا بالبورصات العالمية، مشيرًا إلى أن هناك عدة عوامل تؤثر على الأسعار، منها قيمة التضخم وحركة البيع والشراء العالمية واقتصاديات الدول المعتمدة على الذهب وغيرها.

وأضاف رئيس الشعبة في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الذهب يعتبر أفضل طريقة لحفظ وادخار الأموال، لافتا إلى أن الفترة الحالية التي تشهد انخفاض أسعار الذهب، مناسبة لعمليات الشراء.