متى ترتفع أسعار الذهب؟ رئيس الشعبة يوضح

تراجعت أسعار الذهب منذ نهاية أغسطس الماضي، لتهبط أسعار جرام الذهب عيار 21، الأكثر انتشاراً في السوق المحلية، من 792 جنيها للجرام لتصل إلى 763 جنيها بنهاية سبتمبر الجاري، فاقداً بذلك 29 جنيهاً من قيمته، أي ما يعادل 1.49 دولار أمريكي.

ووسط مخاوف باستمرار هبوط أسعار الذهب، الأمر الذي يشغل العديد من المستثمرين، وحتى صغار المدخرين، الذين يجدون في المعدن النفيس ملاذاً آمناً لهم، أحد خبراء سوق الذهب والتجارة يتحدث لـ «الوطن» عن مسار أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة، وجاء كالآتي:

"جيد": ارتفاع سعر الفائدة على الدولار يزف البشرى للمعدن الأصفر

من جانبه، قال المهندس هاني جيد، رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية، إن التضارب العنيف بالأسواق الأمريكية، أثر بصورة مباشرة على أسعار الذهب، وكذلك ارتفاع أسعار النفط وأسعار عوائد السندات، وانتشار الأخبار عن رفع الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة على الدولار.

وأضاف رئيس الشعبة في تصريحاته لـ"الوطن"، أنه يتوقع معاودة الذهب للصعود خلال الأشهر القليلة المقبلة، نظراً لشراء البنوك المركزية للدول لاحتياطاتها، بنهاية كل عام، خاصة روسيا والصين.

الذهب "الكسر" وعيار 21 فرصة جيدة للإدخار

وكان "جيد"، قد نصح صغار المدخرين، في حوار سابق لـ "الوطن"، بشراء الذهب "الكسر" عند رغبتهم في الاستثمار في الذهب، خلال الفترة الحالية، لافتاً إلى أنَّ السعر الحالي لجرام الذهب عيار 21 منخفض ومناسب لعمليات الشراء.

وترواحت أسعار الذهب عيار 21 بالسوق المصرية اليوم، ما بين 757 و759 جنيها للجرام، ما يعطي مؤشرا جيدا ببوادر معاودته للصعود. فيما تراح سعر الجنيه الذهب، ما بين 6,056 و6,072 جنيه.

يجدر الإشارة إلى أنَّ المعدن الأصفر لا يزال الطريقة المثلى لحفظ الأموال، خاصة للبسطاء من الناس، حتى بعد أن ازدادت أسعاره بشكل كبير خلال أزمة كورونا، التي شهدت عمليات الإغلاق وتراجع كبير بالبورصات العالمية.