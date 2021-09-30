هيئة قضايا الدولة: نتعامل مع 5 ملايين قضية وحصلنا على 595 ألفا لصالحنا

قال المستشار حسين فتحي، رئيس هيئة قضايا الدولة، إن عدد القضايا المتداولة التي تتعامل معها الهيئة يبلغ 5 ملايين و61 ألف قضية، وعدد القضايا المحكوم فيها لصالح الدولة 595 ألفا و800 قضية.

عدد أعضاء هيئة قضايا الدولة حوالي 3060 عضوا

وأضاف «فتحي»، في لقاء على شاشة قناة extra news، من تقديم الإعلامية رانيا هاشم، أن إجمالي المبالغ التي تم تجنيب خسارتها لصالح الدولة 18 مليار جنيه، وعدد أعضاء هيئة قضايا الدولة حوالي 3060 عضوا، لافتا إلى أنه صدر مؤخرا قرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتعيين 364 عضوا مندوبا مساعدا، ونسبة المرأة في عدد هؤلاء المعينين داخل هيئة قضايا الدولة أكثر من 50%.

المرأة تباشر عملها بكفاءة كبيرة داخل الهيئة

وأوضح المستشار حسين فتحي، رئيس هيئة قضايا الدولة، أن الهيئة تعتبر من أقدم الهيئات القضائية التي قامت بتعيين المرأة في مناصب داخلها، لافتا إلى أن المرأة تولت منصب رؤساء قطاعات وفروع وأقسام وتباشر عملها بكفاءة كبيرة وعلى أكمل وجه داخل الهيئة.

المرأة ستدخل مجلس الدولة والمحاكم الجنائية والنيابة

وتابع المستشار حسين فتحي، رئيس هيئة قضايا الدولة، بأنه «لا فرق بين الرجال والسيدات داخل هيئة قضايا الدولة، والمرأة تتولى كل الأعمال داخل هيئة قضايا الدولة، وبناء على توجيهات الرئيس السيسي سوف تدخل المرأة في مجلس الدولة وفي المحاكم المدنية والجنائية والنيابة العامة».

التحكيم الدولي أصبح واقعا فيما يتعلق بالاستثمار

وأشار المستشار حسين فتحي، رئيس هيئة قضايا الدولة، إلى أن التحكيم الدولي أصبح واقعا، وأي استثمار سيتم يصاحبه تحكيم دولي، بمعنى أن أي مستثمر يرغب في استثمار أمواله ولا يعرف القوانين أو النظام القضائي الموجود في الدولة، وبالتالي يختار وسيلة سهلة بالنسبة له، وبالتالي يختار التحكيم الدولي، هذا انتشر في الآونة الأخيرة.