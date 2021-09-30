تسليم 300 سيارة ميكروباص جديدة ضمن مبادرة الإحلال حتى سبتمبر

كشف الدكتور طارق عوض المتحدث الرسمي باسم مبادرة إحلال المركبات المتقادمة، ارتفاع عدد السيارات الجديدة التي سُلمت في إطار المبادرة الرئاسية إلى نحو 6200 سيارة حتى شهر سبتمبر الجاري.

وأوضح المتحدث باسم المبادرة لـ«الوطن»، أن السيارات الجديدة تتوزع بين 5800 سيارة ملاكي وتاكسي و300 سيارة ميكروباص، لافتاً إلى أن عدد طلبات إحلال المركبات الميكروباص وصل حتى الآن إلى نحو 800 سيارة.

قيمة الحافز

وتابع «عوض»، بأن قيمة الحافز الذي تحملته الخزانة العامة للدولة لدعم المبادرة وتحفيز المواطنين على إحلال المركبات بلغت نحو 145 مليون جنيه حتى شهر سبتمبر الجاري، مشيراً إلى أن المبادرة تسلمت 7900 سيارة قديمة من المواطنين بواقع 7420 سيارة ملاكي، و125 سيارة تاكسي، إلى جانب 355 سيارة ميكروباص.

أزمة الرقائق الإلكترونية

وأضاف أن شركات تصنيع المركبات المشتركة في المبادرة الحكومية تستهدف تخصيص نحو 2286 مركبة خلال 3 أشهر المقبلة حتى نهاية ديسمبر المقبل تدريجياً، في ضوء ما يتوفر لها من الشحنات من الشرائح الإلكترونية من السوق الدولية.

كانت وزارة المالية أكدت في بيان صحفي اليوم، أن المبادرة الرئاسية لإحلال المركيات وضعت جدولا زمنيا لاستبدال السيارات المتقادمة بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي خلال الـ 3 أشهر المقبلة، بعد الأزمة العالمية لنقص الرقائق الإلكترونية التي حدثت في صناعة السيارات.

وأكدت المالية أن تلك الأزمة ساهمت في انخفاض الطاقة الإنتاجية في العديد من شركات تصنيع السيارات حول العالم بنسبة تتجاوز 40٪ وفقًا للتقارير الدولية والمحلية المتخصصة في هذا المجال، وآخرها التقرير الصادر عن غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، الأمر الذى ألقت معه الأزمة بظلالها على شركات السيارات المشاركة في المبادرة.