«شعبة الأدوية» تكشف سبب تراجع المكملات الغذائية «المغشوشة» في الأسواق

أثنى الدكتور علي عوف، رئيس الشعبة العامة للأدوية في الاتحاد العام للغرف التجارية، على تعاون هيئة سلامة الغذاء.

وهيئة سلامة الغذاء، هي الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وهي هيئة خدمية ذات شخصية اعتبارية، تتبع رئيس الجمهورية، ومقرها الرئيسي بمحافظة القاهرة، وأنشئت طبقا للقانون رقم 1 لسنة 2017 بهدف تحقيق متطلبات سلامة الغذاء، للحفاظ على صحة المواطنين، ولكي تتولى ممارسة جميع الصلاحيات والاختصاصات المقررة للوزارات والهيئات والمصالح فيما يخص الرقابة على تداول الغذاء.

المكملات الغذائية المغشوشة

وقال رئيس الشعبة العامة للأدوية، إن هذا التعاون، أحدث طفرة كبيرة في الصادرات 5 أضعاف، بالمقارنة بالعام الماضي، وساهم هذا التعاون في الحد من انتشار المكملات المغشوشة والمهربة في السوق المحلية.

وأوضح عوف، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الهيئة أحدثت طفره نوعية في تطوير وتصنيع وتحديث وزيادة الاستثمارات في منظومة صناعة المكملات الغذائية في مصر، وأنها تستخدم أحدث وأسرع الأساليب لتسجيل وتحليل ومتابعة تصنيع المكملات الغذائية في مصر، مما ساعد على زيادة أعداد المنتجات في السوق المصرية، وخصوصا وقت حدوث أزمة نقص المكملات الغذائية في شهر أبريل 2020، وقت حدوث الموجه الأولى لفيروس كورونا.

50 مصنعا تنتج أدوية كورونا من المكملات الغذائية

وأضاف رئيس الشعبة العامة للأدوية، «كان لهيئة سلامة الغذاء الفضل في سرعة التسجيل والتصنيع وتوفير المكملات الغذائية، خاصة وأن هناك ما يقرب من 50 مصنعا تقوم يإنتاج أدوية كورونا من المكملات الغذائية حاليا، ويتم الحصول على التراخيص للإنتاج خلال شهرين فقط منذ أزمة انتشار كورونا.

واستبعد عوف، حدوث أي نقص في المكملات الغذائية خلال العام.

يشار إلى أن عدد شركات المكملات الغذائية حوالى 2300، وعدد الإخطارات حوالي 1300، والمخزون الإستراتيجي يكفي لسنة.

تحذير من تناول المكملات الغذائية دون استشارة الطبيب

وينصح الأطباء بعدم تناول أي نوع من أنواع المكملات الغذائية بدون استشارة الطبيب، ويقتصر استخدام تلك المكملات على ظروف خاصة، يحددها الطبيب المعالج فقط، أما باقي الحالات فيمكن أن نكتفي فيها بالحصول على هذه العناصر الغذائية من المنتجات الطبيعية والمحاصيل الزراعية.

واستخدام المكملات العذائية بشكل عام دون الحاجة لها ضار جدا، واستخدام تلك المكملات «المغشوشة» بشكل خاص يؤدي إلى فشل كلوي أو فشل كبدي، وأحيانًا يؤدي إلى الوفاة.