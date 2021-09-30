محافظ الشرقية يسلم جوائز مسابقة جمال الخيول العربية

سلم الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، الجوائز للفائزين في مسابقه جمال الخيول، من الذكور، التي يشارك فيها 26 حصاناً عربياً من مختلف محافظات الجمهورية، في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي، نائب المحافظ، وسعد الفرماوي السكرتير العام.

لجنة التحكيم تعلن النتائج النهائية

وأعلنت لجنة التحكيم النتائج النهائية للمجموعات المشاركة في مسابقة جمال ذكور الخيول العربية علي النحو التالي:

- المجموعة الأولى مهر عمر سنة: فاز المهر تركي البستاني بالمركز الأول، وجاء المهر شهريار الفجر بالمركز الثاني، وفاز المهر سيوف رباب بالمركز الثالث، وفاز المهر سلام الجمال بالمركز الرابع، وجاء المهر معز تازيري بالمركز الخامس.

والمجموعة الثانية من عمر سنتين جاء المهر غزال الترزي في المركز الأول، وجاء المهر نواس في المركز الثاني، وفاز المهر نصر الله البستاني بالمركز الثالث، وفاز المهر عمور القادسية بالمركز الرابع، وفاز المهر باسم آل داوود بالمركز الخامس.

والمجموعة الثالثة من عمر 3 سنوات، فاز المهر مصباح رباب بالمركز الأول، والمهر سيف أبو بابه بالمركز الثاني، والمهر نور الهاشمية بالمركز الثالث، والمهر رامي حكيم بالمركز الرابع.

وأشاد المحافظ بالمستوي المتميز لمهرجان الشرقية للخيول العربية وما لمسه من تنافس شريف بين الخيول المشاركة في مسابقة اليوم الاول لجمال الخيول لافتا إلي أن اليوم الثاني من المهرجان سيشهد انطلاق مسابقه تراث أدب الخيول.

يأتي ذلك استمرارًا لفعاليات اليوم الأول لمهرجان الشرقية للخيول العربية في دورته الخامسة والعشرين والمقام بأرض الفروسية بمدينة بلبيس.