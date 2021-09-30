اتحاد نقابات عمال مصر: عودة العمالة المصرية لليبيا أثلجت صدورنا

قال جبالي المراغي، رئيس اتحاد نقابات عمال مصر، إن قرار إعادة العمالة المصرية إلى لييبا أثلج صدور الجميع، وهو ما يعمل عليه الاتحاد منذ فترة طويلة، موضحًا أنه جرى توقيع اتفاقيات مع وزارة العمل الليبية من أجل إتمام ذلك، مشيرًا إلى أن الدول المتضررة من العمليات الإرهابية مثل العراق وليبيا وسوريا سيكون لهم الأولوية للعمالة المصرية الماهرة».

المراغي: «بدء الإعمار هيكون في المحافظات الشرقية بليبيا»

وأضاف «المراغي»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، والذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل، والمذاع على فضائية «الحياة»، اليوم الخميس، أن الحكومة المصرية ستكون على علم بأماكن تواجد العمالة المصرية هناك لأن جميعهم سيقوموا بالعمل بشكل شرعي ما سيسهل الوصول إليهم، «بدء الإعمار هيكون في المحافظات الشرقية بليبيا، والمشير خليفة حفتر على اتصال دائم مع الحكومة المصرية لأنه الأمين العام المساعد في اتحاد نقابات العمال العرب».

المراغي: «حتى الآن لم تحصر الأعداد الراغبة في السفر لأنه في زيادة»

وأوضح أنه جرى تطبيق شبكة يجرى من خلالها ربط وتسجيل العمالة الراغبة في السفر إلى ليبيا من أجل العمل، «متوقعين أن الأعداد ستتزايد وهيكون العدد الأكبر بأول فوج، وحتى الآن لم يتم حصر الأعداد الراغبة في السفر لأنه في زيادة».

وأكد أن العمالة المصرية العاملة في قطاع الإنشاءات بالمشروعات الكبرى يعمل بها أكثر من 3 مليون عامل، ولولا تلك المشروعات لما استطاعت استيعاب العمالة المصرية الواردة من الدول التي عانت عمليات إرهابية خلال السنوات السابقة، «معندناش فائض في العمالة، وبناشد العمال أنه لا داعي للسفر لليبيا بشكل فردي أو غير شرعي، ولابد من التسجيل في قاعده البيانات لكي نتمكن من متابعتكم وتأمينكم لحين وصولكم لمصر مرة أخرى».